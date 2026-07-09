رصد نادر لطائر “الفلوروب الأرمد” في محمية الملك عبد العزيز الملكية بالسعودية

zDrchd6J رصد نادر لطائر "الفلوروب الأرمد" في محمية الملك عبد العزيز الملكية بالسعودية

الرياض-سانا

وثّقت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية في السعودية أول رصد مؤكد لطائر “الفلوروب الأرمد” (Phalaropus fulicarius) داخل نطاق المحمية، في تسجيل يعد من الحالات النادرة لهذا النوع في المملكة وشبه الجزيرة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أول أمس أن فريقاً بحثياً متخصصاً من هيئة تطوير المحمية وجامعة الملك سعود تمكن من رصد الطائر داخل رطبة سدير الاصطناعية، حيث شوهد طائر بالغ بكسوته الشتوية أثناء تغذيه في إحدى المناطق الرطبة جنوب المحمية.

ونُشرت نتائج الرصد في مجلة “Check List” العلمية المحكمة المتخصصة في أبحاث التنوع الحيوي وعلم الطيور، نظراً لأهمية الاكتشاف في توثيق حركة الطيور النادرة وتوسيع المعرفة بمسارات هجرتها وانتشارها الجغرافي.

ويعد الفلوروب الأرمد من الطيور البحرية المهاجرة التي تقضي معظم حياتها في المحيطات المفتوحة، فيما تتكاثر في مناطق القطب الشمالي، ما يجعل ظهوره في بيئة رطبة داخلية بالسعودية حدثاً استثنائياً يبرز أهمية المحميات الطبيعية في توفير موائل للأنواع العابرة والنادرة.

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