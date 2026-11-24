إسلام آباد-سانا
دعت باكستان كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى وقف الهجمات على شبكات الطاقة المدنية والسفن التجارية، مؤكدة ضرورة تسوية الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة سيد حيدر شاه قوله، خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: إنه لا بديل عن الحلول السلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وحذر شاه من التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحرب، ولا سيما اضطراب أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يفاقم الأعباء على الدول النامية.
وكانت باكستان دعت في العاشر من الشهر الجاري إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة.