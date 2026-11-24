إسلام آباد-سانا‏

دعت باكستان كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى وقف الهجمات على شبكات الطاقة المدنية والسفن التجارية، مؤكدة ضرورة ‏تسوية الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة سيد حيدر شاه قوله، خلال إحاطة لمجلس ‏الأمن بشأن أوكرانيا: إنه لا بديل عن الحلول السلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشدداً على ضرورة حماية ‏المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.‏

وحذر شاه من التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحرب، ولا سيما اضطراب أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية ‏وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يفاقم الأعباء على الدول النامية.‏

وكانت باكستان دعت في العاشر من الشهر الجاري إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف الحوار بين روسيا ‏وأوكرانيا، للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة.‏