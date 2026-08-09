أدوبي تدمج أكثر من 70 أداة إبداعية وإنتاجية في تشات جي بي تي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أدوبي إطلاق تكامل جديد داخل تشات جي بي تي يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 70 أداة إبداعية وإنتاجية من تطبيقاتها، بينها «فوتوشوب» و«بريمير» و«أكروبات» و«إليستريتور» و«لايت روم» و«إن ديزاين» و«أدوبي إكسبريس»، وتنفيذ عدد من المهام باستخدام أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية.

وذكرت «أدوبي» في بيان نشرته عبر مدونتها الرسمية أول أمس أن التكامل يجمع أكثر من 70 أداة من تطبيقاتها داخل «تشات جي بي تي»، بما يسمح للمستخدمين بإنشاء المحتوى وتحرير الصور والتعامل مع المستندات وملفات «PDF» وتنفيذ مهام أخرى دون الحاجة إلى مغادرة واجهة المحادثة.

وتتيح الخدمة للمستخدم استدعاء أدوات «أدوبي» مباشرة من داخل المحادثة، عبر وصف المهمة التي يرغب في تنفيذها، مثل تعديل صورة أو تغيير خلفيتها أو التعامل مع مستند، لتتولى الأداة المناسبة تنفيذ الطلب.

وتشمل الأدوات المتاحة خدمات من «فوتوشوب» و«أدوبي فايرفلاي» و«أكروبات» و«أدوبي إكسبريس» وغيرها، ما يتيح تنفيذ مجموعة من المهام المرتبطة بتحرير الصور وإنشاء المحتوى والتصميم والتعامل مع المستندات وملفات «PDF»، إضافة إلى بعض أعمال الفيديو.

وأوضحت الشركة أن تسجيل الدخول إلى حساب «أدوبي» يتيح للمستخدم الاحتفاظ بأعماله والوصول إلى الملفات المخزنة في خدمة التخزين السحابي والاستفادة من إمكانات إضافية مرتبطة بخدمات «أدوبي فايرفلاي»، فيما يمكن استخدام بعض وظائف التكامل دون تسجيل الدخول إلى حساب «كرييتيف كلاود».

وأكدت «أدوبي» أن التكامل الجديد لا يشكل بديلاً عن تطبيقاتها الاحترافية الكاملة، إذ تبقى التطبيقات الأصلية أكثر ملاءمة للمشروعات التي تتطلب تحكماً دقيقاً في التفاصيل وتعديلات متقدمة، بينما يوفر العمل داخل «تشات جي بي تي» وسيلة أسرع لتنفيذ المهام الأساسية من خلال المحادثة.

وتأتي الخطوة في إطار توجه «أدوبي» إلى توسيع نطاق استخدام أدواتها الإبداعية والإنتاجية عبر منصات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين تطبيقات التصميم وتحرير المحتوى والمساعدات الذكية.