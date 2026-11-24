دمشق-سانا

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عقدت لجنة الصحة في مجلس الشعب برئاسة عارف رزوق، اجتماعاً مع وزير ‏الصحة مصعب العلي والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الشعب مصطفى ‏موسى، لبحث واقع القطاع الصحي، وخطط الوزارة لتطوير الخدمات، ومواجهة ‏التحديات التي تعترض عمل المؤسسات الطبية.‏

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وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول خطط إعادة ‏تأهيل المشافي وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الكوادر والاختصاصات ‏الطبية والتمريضية، وتحديث الخدمات المخبرية والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير ‏الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وتوسيع نطاق عملها، وتوحيد معايير التدريب ‏والتأهيل ومنح البورد السوري.‏

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كما ناقش المجتمعون تنظيم إدارة المشافي الجامعية ومشافي وزارة الصحة، وتوحيد ‏المرجعيات الإدارية وتحديد الصلاحيات بين الجهات المعنية، ودور المجلس الأعلى ‏للصحة في تنسيق السياسات الصحية وتكامل الأدوار بين المؤسسات والوزارات، ‏إضافة إلى احتياجات القطاع التمويلية والعدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات.‏

وكان وزير الصحة مصعب العلي أكد، خلال مشاركته في منتدى تنسيق الشراكة من ‏أجل سوريا ‏(‏SPCF‏) ‏في الـ17 من تشرين الثاني الجاري، أن الوزارة تعمل على إعادة ‏تأهيل المشافي وتطوير مراكز الرعاية الصحية، وإدراج المشاريع ذات الأولوية ضمن ‏برامج التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.‏