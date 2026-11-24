دمشق-سانا
عقدت لجنة الصحة في مجلس الشعب برئاسة عارف رزوق، اجتماعاً مع وزير الصحة مصعب العلي والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الشعب مصطفى موسى، لبحث واقع القطاع الصحي، وخطط الوزارة لتطوير الخدمات، ومواجهة التحديات التي تعترض عمل المؤسسات الطبية.
وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول خطط إعادة تأهيل المشافي وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الكوادر والاختصاصات الطبية والتمريضية، وتحديث الخدمات المخبرية والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وتوسيع نطاق عملها، وتوحيد معايير التدريب والتأهيل ومنح البورد السوري.
كما ناقش المجتمعون تنظيم إدارة المشافي الجامعية ومشافي وزارة الصحة، وتوحيد المرجعيات الإدارية وتحديد الصلاحيات بين الجهات المعنية، ودور المجلس الأعلى للصحة في تنسيق السياسات الصحية وتكامل الأدوار بين المؤسسات والوزارات، إضافة إلى احتياجات القطاع التمويلية والعدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات.
وكان وزير الصحة مصعب العلي أكد، خلال مشاركته في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) في الـ17 من تشرين الثاني الجاري، أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المشافي وتطوير مراكز الرعاية الصحية، وإدراج المشاريع ذات الأولوية ضمن برامج التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.