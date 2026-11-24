دمشق-سانا
ناقش المشاركون في المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية والاتصالات الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في دمشق، الأسس التنظيمية والتشريعية لإرساء منظومة تضبط مزاولة المهنة في سوريا.
وتركزت المناقشات حول استراتيجية ربط التراخيص بالنطاق والأثر، وفصل معايير الجدارة عن الأقدمية، وضبط السوق والحد من الممارسات غير النظامية، والسيادة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومواءمة مخرجات التعليم مع الممارسة العملية والاندماج الدولي.
وأوضح المسؤول عن الإشراف العلمي والتنظيمي في المؤتمر رياض قرمو في عرض حول آلية تفعيل نظام مزاولة المهنة، أن صياغة نصوص ومواد النظام الداخلي تستند إلى أطر مرجعية قانونية وتنظيمية متكاملة، والقوانين الخاصة بعمل الهيئة الناظمة للاتصالات والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، بما يضمن انسجام النظام الجديد مع التشريعات النافذة وقابليته للتطبيق العملي.
منصة علمية لتنظيم مزاولة المهنة
أكدت رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب لارا قديد، في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر يشكّل منصة علمية لتنظيم مزاولة مهنة هندسة المعلوماتية والاتصالات، مبينةً أن هذه الخطوة تأتي بعد مرحلة كانت فيها المهنة تندرج ضمن مسميات مهنية أخرى متقاربة، دون أن تحظى بمسمى مستقل.
وكشفت قديد أن اللجنة تعمل حالياً على دراسة مجموعة من مشاريع القوانين، حول الاستراتيجيات والرقابة الفاعلة والتكامل الإلكتروني، إضافة إلى قوانين الجريمة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وغيرها من التشريعات التي تصب في مصلحة سوريا وتقدمها الرقمي.
تأطير المراتب الوظيفية والنقابية
من جانبها، رأت عضو مجلس فرع دمشق لنقابة المهندسين رغد طرابيشي أن تنظيم مزاولة مهنة هندسة المعلوماتية والاتصالات في النقابة، على غرار الاختصاصات الهندسية الأخرى، يشكّل ضرورة لحماية مهندس المعلوماتية وتحديد مسار تدرجه في المراتب الوظيفية والنقابية، مشيرةً إلى أهمية توقيت انعقاد المؤتمر بالتزامن مع مرحلة التحول الرقمي وأتمتة البيانات في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، تحت شعار”نحو مهنة منظّمة وكفاءات محمية ومستقبل رقمي أقوى”، ممثلون عن الوزارات والجامعات والشركات الخاصة إضافة إلى أكاديميين ومهندسين.