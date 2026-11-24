دمشق-سانا‏

ناقش المشاركون في المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية ‏والاتصالات الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في دمشق، الأسس التنظيمية ‏والتشريعية لإرساء منظومة تضبط مزاولة المهنة في سوريا.‏

وتركزت المناقشات حول استراتيجية ربط التراخيص بالنطاق والأثر، وفصل معايير ‏الجدارة عن الأقدمية، وضبط السوق والحد من الممارسات غير النظامية، والسيادة ‏الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومواءمة مخرجات التعليم مع الممارسة العملية ‏والاندماج الدولي.‏

وأوضح المسؤول عن الإشراف العلمي والتنظيمي في المؤتمر رياض قرمو في عرض ‏حول آلية تفعيل نظام مزاولة المهنة، أن صياغة نصوص ومواد النظام الداخلي تستند ‏إلى أطر مرجعية قانونية وتنظيمية متكاملة، والقوانين الخاصة بعمل الهيئة الناظمة ‏للاتصالات والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، بما يضمن انسجام النظام ‏الجديد مع التشريعات النافذة وقابليته للتطبيق العملي.‏

منصة علمية لتنظيم مزاولة المهنة ‏

أكدت رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مجلس ‏الشعب لارا قديد، في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر يشكّل منصة علمية لتنظيم مزاولة ‏مهنة هندسة المعلوماتية والاتصالات، مبينةً أن هذه الخطوة تأتي بعد مرحلة كانت فيها ‏المهنة تندرج ضمن مسميات مهنية أخرى متقاربة، دون أن تحظى بمسمى مستقل.‏

وكشفت قديد أن اللجنة تعمل حالياً على دراسة مجموعة من مشاريع القوانين، حول ‏الاستراتيجيات والرقابة الفاعلة والتكامل الإلكتروني، إضافة إلى قوانين الجريمة ‏الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وغيرها من التشريعات التي تصب في مصلحة ‏سوريا وتقدمها الرقمي. ‏

تأطير المراتب الوظيفية والنقابية

من جانبها، رأت عضو مجلس فرع دمشق لنقابة المهندسين رغد طرابيشي أن تنظيم ‏مزاولة مهنة هندسة المعلوماتية والاتصالات في النقابة، على غرار الاختصاصات ‏الهندسية الأخرى، يشكّل ضرورة لحماية مهندس المعلوماتية وتحديد مسار تدرجه في ‏المراتب الوظيفية والنقابية، مشيرةً إلى أهمية توقيت انعقاد المؤتمر بالتزامن مع مرحلة ‏التحول الرقمي وأتمتة البيانات في مؤسسات القطاعين العام والخاص. ‏

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة ‏المعلومات، تحت شعار‏”نحو مهنة منظّمة ‏وكفاءات محمية ومستقبل رقمي أقوى”،‏ ‏ممثلون عن الوزارات والجامعات والشركات الخاصة إضافة إلى أكاديميين ومهندسين.‏