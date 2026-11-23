واشنطن-سانا

بدأ تطبيق «واتساب» اختبار ميزة جديدة تتيح إرسال رسائل نصية لا يمكن للمستلم قراءتها سوى مرة واحدة، قبل أن تختفي تلقائياً من المحادثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومنحهم تحكماً أكبر في مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، اليوم الإثنين، أن الميزة بدأت بالظهور لدى عدد من مستخدمي النسخة التجريبية من «واتساب» على أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل «iOS»، ضمن الإصدار 26.45.10.73، على أن يتوسع طرحها تدريجياً ليشمل مزيداً من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وتتيح الميزة إرسال الرسائل النصية بخاصية «العرض لمرة واحدة»، بحيث يتمكن المستلم من فتح الرسالة وقراءتها مرة واحدة فقط، قبل أن تختفي تلقائياً من سجل المحادثة، ما يقلل من بقاء المعلومات المتبادلة ضمن الدردشات.

وتتضمن الخاصية قيوداً إضافية لحماية محتوى الرسائل، إذ تمنع المستلم من التقاط صور للشاشة أو نسخ النص أو إعادة توجيهه، للحد من إمكانية الاحتفاظ بالمعلومات أو تداولها خارج المحادثة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي «واتساب» لتطوير أدوات الخصوصية، بعد بدء العمل على إتاحة الميزة نفسها للرسائل النصية على أجهزة «أندرويد»، بما يوفر للمستخدمين خيارات إضافية للتحكم في مدة ظهور رسائلهم وإمكانية الاحتفاظ بها.