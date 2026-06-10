سامسونغ تتصدر شركات تصنيع الرقائق العالمية باستثمارات تقارب 90 تريليون وون

سيئول-انا

أظهرت بيانات صناعية أصدرتها شركة تتبع الشركات “سي إي أو سكور” اليوم الأربعاء ، تصدّر شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا شركات تصنيع الرقائق العالمية باستثمارات تقارب 90 تريليون وون.

وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” فقد استثمرت شركة سامسونغ العام الماضي 89.9 تريليون وون، أي مايعادل (59.2 مليار دولار أمريكي) على النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير، مما يجعلها أكبر مستثمر بين أكبر 10 شركات لأشباه الموصلات في العالم.

وتجاوزت استثمارات “سامسونغ” استثمارات شركة أشباه الموصلات التايوانية العملاقة “تي إس إم سي” التي احتلت المركز الثاني، وأنفقت 69.4 تريليون وون.

ورغم التراجع الحاد في أرباح سامسونغ التشغيلية خلال عام 2023 نتيجة الركود الذي شهده قطاع الرقائق، حيث انخفضت بنسبة 84.9 % على أساس سنوي إلى 6.57 تريليونات وون، واصلت الشركة سياسة الإنفاق المكثف، إذ استثمرت 88.9 تريليون وون خلال ذلك العام، وهو ما يزيد على 13 ضعف أرباحها التشغيلية.

ويقول مراقبو الصناعة: إن الإنفاق المكثف لشركة سامسونغ خلال فترة الركود في صناعة أشباه الموصلات ساعد في إرساء الأساس لدورة الصعود في الصناعة التي بدأت تكتسب زخماً العام الماضي.