دمشق-سانا
أنهت لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب، برئاسة رئيس اللجنة مصطفى يحيى عكوش، مناقشة مشروع قانون معالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من النظام البائد، وذلك خلال جلسات خصصت لدراسة المشروع، ومراجعة مواده من الجوانب الدستورية والمالية والتنظيمية.
وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المناقشات تناولت التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون، ولا سيما توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل المكلفين الذين تعذرت عليهم ممارسة أنشطتهم أو إدارة منشآتهم نتيجة الملاحقة أو الاعتقال أو التغييب أو التهجير القسري أو الحجز والمصادرة لأسباب سياسية أو مرتبطة بالثورة السورية.
كما شملت الدراسة تحديد المناطق والفترات الزمنية المشمولة بالإعفاء، وآليات حصر المستفيدين والاعتراض على القوائم، إضافة إلى الإجراءات المترتبة على الإعفاء، بما في ذلك رفع الحجوزات وتدابير منع السفر وطي الملاحقات المتعلقة بالتكاليف المشمولة، ومنح براءة الذمة عن السنوات المعنية.
وتشكلت لجنة القوانين المالية في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.