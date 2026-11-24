دمشق-سانا

أنهت لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب، برئاسة رئيس اللجنة مصطفى يحيى عكوش، مناقشة مشروع قانون معالجة ‏الأوضاع الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من النظام البائد، وذلك خلال جلسات خصصت لدراسة المشروع، ‏ومراجعة مواده من الجوانب الدستورية والمالية والتنظيمية.‏

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المناقشات تناولت التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون، ولا ‏سيما توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل المكلفين الذين تعذرت عليهم ممارسة أنشطتهم أو إدارة منشآتهم نتيجة ‏الملاحقة أو الاعتقال أو التغييب أو التهجير القسري أو الحجز والمصادرة لأسباب سياسية أو مرتبطة بالثورة السورية.‏

كما شملت الدراسة تحديد المناطق والفترات الزمنية المشمولة بالإعفاء، وآليات حصر المستفيدين والاعتراض على القوائم، ‏إضافة إلى الإجراءات المترتبة على الإعفاء، بما في ذلك رفع الحجوزات وتدابير منع السفر وطي الملاحقات المتعلقة ‏بالتكاليف المشمولة، ومنح براءة الذمة عن السنوات المعنية.‏

وتشكلت لجنة القوانين المالية في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 ‏لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، ‏والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ‏ورؤسائها ونوابهم.‏