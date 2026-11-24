على ضفاف الفرات تقف مدينتا حلبية وزلبية شاهدتين على صراعات الإمبراطوريات وتعاقب الحضارات تاريخ النشر: 2026/11/24 4:59 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 4:59 مساءً على ضفاف الفرات، تقف مدينتا حلبية وزلبية شاهدتين على صراعات الإمبراطوريات وتعاقب الحضارات.. حصونٌ وأسوارٌ لا تزال تروي فصولاً من تاريخ المنطقة، وتكشف أهمية موقعهما الإستراتيجي عبر العصور. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة إحباط محاولة تهريب مخدرات في ريف السويداء بالأرقام والمساحات.. واقع النخيل في سوريا خارطة التوزع وأبرز التحديات 6500 خدمة طبية في منفذ جديدة يابوس منذ بداية العام الزعفران.. محصول نوعي واعد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مدينتا حلبية وزلبيةنهر الفرات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار دولي إصابة ثلاث ناقلات نفط بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز 8 صور حيث تحتضن الطبيعة عشّاقها.. حديقة الأمويين بدمشق تنبض ببراءة الطفولة مجلس الشعباقتصاد سوريا لجنة القوانين المالية تنهي مناقشة مشروع قانون معالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية