على ضفاف الفرات، تقف مدينتا حلبية وزلبية شاهدتين على صراعات الإمبراطوريات وتعاقب الحضارات.. حصونٌ وأسوارٌ لا تزال تروي فصولاً من تاريخ المنطقة، وتكشف أهمية موقعهما الإستراتيجي عبر العصور.