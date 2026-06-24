دراسة: انبعاثات سفن الشحن في القطب الشمالي تغيّر تكوين السحب وتؤثر على المناخ

برن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الانبعاثات الصادرة عن سفن الشحن العاملة في المناطق القطبية قد تؤدي إلى تغييرات في تكوين السحب، بما ينعكس على التوازن المناخي في القطب الشمالي وقد يمتد تأثيره إلى مناطق أوسع خارج الدائرة القطبية.

ووفقاً لما نقل موقع «Phys» العلمي أمس الثلاثاء، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) أظهرت أن انبعاثات الهباء الجوي الناتجة عن السفن تؤثر بشكل مباشر على خصائص السحب، حيث يمكن أن ترفع قدرتها على حبس الحرارة بنسبة تصل إلى 22%، ما يعني احتفاظاً أكبر بالطاقة الحرارية داخل الغلاف الجوي المحلي.

وأوضحت النتائج أن التوسع المتزايد في حركة الملاحة عبر القطب الشمالي، نتيجة ذوبان الجليد وتغير المسارات البحرية، يسهم في زيادة الانبعاثات في منطقة حساسة مناخياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب في العمليات المناخية الإقليمية وأنماط الطقس في خطوط العرض الأدنى.

وأشارت الدراسة، التي أُجريت ضمن بعثة بحثية على متن سفينة الأبحاث «بولارستيرن»، إلى أن التفاعل بين الهباء الجوي والسحب في البيئات القطبية يلعب دوراً مهماً في تحديد الخصائص الحرارية للغلاف الجوي، مؤكدة أن بعض القياسات أظهرت تأثراً مباشراً بانبعاثات السفن نفسها خلال عمليات الرصد.

ويحذر الباحثون من أن استمرار ارتفاع حركة الشحن في القطب الشمالي قد يفاقم التغيرات المناخية في المنطقة، مع انعكاسات محتملة على أنماط الطقس العالمية، في ظل تسارع ذوبان الجليد البحري وتبدّل التوازنات البيئية في القطب الشمالي.