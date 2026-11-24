الرقة-سانا‏

يشكّل مشروع تأهيل شبكة المياه وإيصالها إلى المنازل أولوية خدمية في قرية الوائلية بريف الرقة الشمالي، في ظل ‏استمرار انقطاع مياه الشرب عن عشرات العائلات، واضطرار السكان إلى نقل احتياجاتهم من مصادر بعيدة.‏

وفي حديث لـ سانا، أكد عدد من الأهالي أن معاناتهم مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم تقديم طلبات عدة للجهات المعنية، ‏موضحين أن الحاجة للمشروع لا تقتصر على إيصال مياه الشرب إلى المنازل، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار ‏المعيشي ‏للسكان، وتخفيف معاناتهم اليومية، بالتوازي مع إيجاد حلول لانقطاع مياه الري، بما يسهم في حماية النشاط ‏الزراعي، ‏وتحسين الواقع الخدمي في القرية والقرى المجاورة.‏

وأوضح فيصل المحمد أن نحو 20 إلى 25 منزلاً تعاني انقطاع المياه، فيما أشار حسين العلي إلى أن نحو 30 إلى 40 منزلاً ‏لا يمتلك أصحابها وسائل لنقلها، رغم قرب خط المياه من القرية.‏

وبيّن عمار الشريدة أنه يضطر يومياً إلى قطع نحو 20 كيلومتراً بجراره الزراعي إلى منطقة تل السمن لتأمين المياه له ‏ولجيرانه، في رحلة تستغرق ساعات، بينما أكد محمد النواف أن القرية لم تصلها شبكة مياه منزلية، وأن أكثر من 40 منزلاً ‏يعتمد أصحابها على آلية أو آليتين لتأمين احتياجاتهم.‏

رئيس وحدة المياه يوضح أسباب تأخر المشروع ‏

وأوضح رئيس وحدة مياه المزارع في ريف الرقة الشمالي حسين السعيد في تصريح لـ سانا، أن المشكلة تعود إلى التوسع ‏الذي ‏شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، ما جعل المضخات والشبكة الحالية عاجزة عن تلبية احتياجات السكان، إلى ‏جانب ‏وجود تجاوزات على الشبكة ومحدودية إمكانات المؤسسة لإعادة تأهيلها أو إنشاء شبكة جديدة.‏

ودعا الأهالي إلى تقديم طلب لإحالته إلى قسم الدراسات بالمؤسسة وإجراء كشف ميداني لتحديد الحلول المناسبة، مؤكداً العمل ‌‏على معالجة المشكلة ضمن الإمكانات المتاحة.‏

وتشكل مشكلة مياه الشرب أحد أبرز التحديات الخدمية التي تواجه عدداً من مناطق ريف محافظة الرقة، في ظل تضرر ‏البنية التحتية، ما يجعل تحسين ‏واقع المياه مرتبطاً بتكثيف أعمال الصيانة والرقابة، ومعالجة التعديات، وتعزيز مصادر ‌‏الإمداد لضمان استقرار التزويد.‏