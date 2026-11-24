الرقة-سانا
يشكّل مشروع تأهيل شبكة المياه وإيصالها إلى المنازل أولوية خدمية في قرية الوائلية بريف الرقة الشمالي، في ظل استمرار انقطاع مياه الشرب عن عشرات العائلات، واضطرار السكان إلى نقل احتياجاتهم من مصادر بعيدة.
وفي حديث لـ سانا، أكد عدد من الأهالي أن معاناتهم مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم تقديم طلبات عدة للجهات المعنية، موضحين أن الحاجة للمشروع لا تقتصر على إيصال مياه الشرب إلى المنازل، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للسكان، وتخفيف معاناتهم اليومية، بالتوازي مع إيجاد حلول لانقطاع مياه الري، بما يسهم في حماية النشاط الزراعي، وتحسين الواقع الخدمي في القرية والقرى المجاورة.
وأوضح فيصل المحمد أن نحو 20 إلى 25 منزلاً تعاني انقطاع المياه، فيما أشار حسين العلي إلى أن نحو 30 إلى 40 منزلاً لا يمتلك أصحابها وسائل لنقلها، رغم قرب خط المياه من القرية.
وبيّن عمار الشريدة أنه يضطر يومياً إلى قطع نحو 20 كيلومتراً بجراره الزراعي إلى منطقة تل السمن لتأمين المياه له ولجيرانه، في رحلة تستغرق ساعات، بينما أكد محمد النواف أن القرية لم تصلها شبكة مياه منزلية، وأن أكثر من 40 منزلاً يعتمد أصحابها على آلية أو آليتين لتأمين احتياجاتهم.
رئيس وحدة المياه يوضح أسباب تأخر المشروع
وأوضح رئيس وحدة مياه المزارع في ريف الرقة الشمالي حسين السعيد في تصريح لـ سانا، أن المشكلة تعود إلى التوسع الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، ما جعل المضخات والشبكة الحالية عاجزة عن تلبية احتياجات السكان، إلى جانب وجود تجاوزات على الشبكة ومحدودية إمكانات المؤسسة لإعادة تأهيلها أو إنشاء شبكة جديدة.
ودعا الأهالي إلى تقديم طلب لإحالته إلى قسم الدراسات بالمؤسسة وإجراء كشف ميداني لتحديد الحلول المناسبة، مؤكداً العمل على معالجة المشكلة ضمن الإمكانات المتاحة.
وتشكل مشكلة مياه الشرب أحد أبرز التحديات الخدمية التي تواجه عدداً من مناطق ريف محافظة الرقة، في ظل تضرر البنية التحتية، ما يجعل تحسين واقع المياه مرتبطاً بتكثيف أعمال الصيانة والرقابة، ومعالجة التعديات، وتعزيز مصادر الإمداد لضمان استقرار التزويد.