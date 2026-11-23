دبلن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة، نفذها باحثون من جامعة غالواي في إيرلندا، أن ارتفاع مستويات فيتامين «د» لدى الأشخاص في أواخر الثلاثينيات من العمر، قد يرتبط بانخفاض تراكم بروتين «تاو» في الدماغ بعد سنوات، وهو أحد المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر، ما يسلط الضوء على أهمية دراسة العلاقة بين مستويات هذا الفيتامين وصحة الدماغ على المدى الطويل.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن الدراسة المنشورة في مجلة «Neurology Open Access» اعتمدت على تحليل بيانات 793 شخصاً مشاركاً في دراسة فرامنغهام للقلب في الولايات المتحدة، لم يكن أي منهم مصاباً بالخرف عند بدء البحث.

وقاس الباحثون مستويات فيتامين «د» لدى المشاركين عندما بلغ متوسط أعمارهم نحو 39 عاماً، ثم أجروا بعد نحو 16 عاماً فحوصات تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) للدماغ لدى نحو 430 مشاركاً، لرصد تراكم بروتيني «تاو» و«بيتا أميلويد»، المرتبطين بالتغيرات المرضية في الدماغ لدى المصابين بالزهايمر.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين سجلوا مستويات أعلى من فيتامين «د» في منتصف العمر كانت لديهم مستويات أقل من تراكم بروتين «تاو» بعد 16 عاماً، في حين لم يُسجل ارتباط مماثل مع بروتين «بيتا أميلويد».

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تقدم أدلة على وجود علاقة محتملة بين مستويات فيتامين «د» في أواخر الثلاثينات وبعض المؤشرات الحيوية المبكرة المرتبطة بالزهايمر، فيما أكدت طبيبة الأعصاب إيمر ماكغراث، التي قادت البحث، أن النتائج تثير احتمال وجود دور لهذا الفيتامين في الحفاظ على صحة الدماغ على المدى الطويل.

وشدد الفريق البحثي على أن الدراسة رصدية، ولا تثبت أن ارتفاع مستويات فيتامين «د» يؤدي مباشرة إلى الحد من تراكم بروتين «تاو» أو الوقاية من مرض الزهايمر.

والزهايمر اضطراب عصبي تنكسي تدريجي يصيب الدماغ، ويُعد السبب الأكثر شيوعاً للخرف، إذ يؤدي إلى تراجع تدريجي في الذاكرة والقدرات المعرفية، مثل التفكير والتعلم والتركيز، كما يؤثر في قدرة المصاب على أداء أنشطته اليومية والتواصل مع الآخرين.