سلالة جديدة من الطحالب الدقيقة قد توفر مصدراً غنياً بأوميغا 3 والفيتامينات

موسكو-سانا

اكتشف باحثون من جامعة ميلِتوبول الحكومية ومعهد فسيولوجيا النبات التابع لأكاديمية العلوم الروسية ك. أ. تيميريازيف سلالة جديدة من الطحالب الدقيقة التي تعيش في التربة، وتنتمي إلى نوع Vischeria magna، وتتميز بقدرتها على إنتاج وتراكم مستويات مرتفعة من الفيتامينات والأحماض الدهنية غير المشبعة.

وذكر موقع Hi-Tech Mail الروسي المتخصص في أخبار التكنولوجيا والعلوم والتقنية الرقمية، أول أمس أن الباحثين عثروا على السلالة في تربة حديقة م. غوركي العامة بمدينة ميلِتوبول، وتمكنوا من تنميتها في المختبر وتحليل المركبات النشطة حيوياً التي تنتجها.

وأظهرت التحاليل أن السلالة قادرة على تراكم أحماض أوميغا 3 بمستويات مماثلة أو أعلى من تلك الموجودة لدى بعض الكائنات الدقيقة البحرية المعروفة بإنتاج هذه الأحماض.

كما سجلت السلالة تركيزات مرتفعة من مركبات مضادة للأكسدة، بينها الفيتامينات A وE وC، إضافة إلى الأستازانتين ومركبات كاروتينويد أخرى، إذ تجاوز تركيز بعض هذه المواد ضعفين إلى 14 ضعفاً مقارنة بعدد من أنواع الطحالب الدقيقة التي جرت دراستها سابقاً.

وأوضحت رئيسة المشروع وأستاذة قسم الأحياء في كلية العلوم الطبيعية بجامعة ميلِتوبول الحكومية إيرينا ماليتسيفا أن المركبات التي تنتجها هذه الطحالب قد تمتلك خصائص مضادة للالتهاب وتدعم وظائف الجهاز المناعي، مشيرة إلى أن سرعة نمو هذه الكائنات الدقيقة وسهولة زراعتها قد تساعدان في إنتاج المركبات ذات القيمة الحيوية على نطاق واسع.

وتمثل السلالة المكتشفة مصدراً طبيعياً واعداً للأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما قد يفتح المجال أمام دراسة استخدامها في الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية وبعض التطبيقات الدوائية ومستحضرات التجميل.