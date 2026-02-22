ابتكار كوري يعزز كفاءة الطاقة الشمسية عبر “كرات خارقة” تمتص 90 بالمئة من الضوء

سيؤل-سانا

طور فريق بحثي في جامعة كوريا تقنية جديدة لزيادة الاستفادة من أشعة الشمس، عبر هياكل كروية مجهرية من الذهب أطلق عليها اسم “الكرات الخارقة”، قادرة على امتصاص أكثر من 90 بالمئة من الضوء الشمسي، بما في ذلك الأشعة تحت الحمراء غير المرئية.

ووفقاً لدراسة نشرتها دورية ACS Applied Materials & Interfaces، أوضح الباحث في قسم هندسة الطاقة التكاملية بكلية الهندسة في جامعة كوريا سيونجوو لي، أن هذه الكرات تعمل كمستقبل شامل يلتقط الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، ما يتيح مضاعفة كمية الطاقة المستخلصة بفعالية، من خلال تجميع مئات الجسيمات النانوية الذهبية داخل كرة واحدة بسماكة لا تتجاوز عدة ميكرومترات.

وأشار الفريق إلى أن التصميم يعتمد على بنية ثلاثية الأبعاد تحتجز الطاقة الضوئية بكفاءة عالية، ويمكن تطبيقه باستخدام معادن أقل تكلفة مثل النحاس أو الألومنيوم، ما يعزز فرص إنتاجه على نطاق تجاري واسع.

وبيّن الباحثون أن التقنية لا تستهدف استبدال الألواح الشمسية التقليدية، بل تحسين أدائها، إذ أسهمت في رفع إنتاج مولد كهروحراري للطاقة بمقدار 2.4 ضعف، ما يفتح المجال أمام تطوير أنظمة شمسية هجينة وتطبيقات في تسخين المياه وتحلية المياه بكفاءة أعلى.

وأكد الفريق أن الابتكار يحمل فوائد بيئية مهمة من خلال تقليل استهلاك المواد والمساحات وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بتصنيع الأنظمة الشمسية، في خطوة تعزز مسار التحول نحو الطاقة المستدامة.

ويمثل هذا الابتكار خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الشمسية، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطبيقات عملية مستقبلية في مجالات توليد الكهرباء والتدفئة وتحلية المياه.