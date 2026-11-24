حيث تحتضن الطبيعة عشّاقها.. حديقة الأمويين بدمشق تنبض ببراءة الطفولة تاريخ النشر: 2026/11/24 5:18 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 5:18 مساءً قائمة الصور 1/8 توسيع قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية وإعداد اللاعبين أبرز محاور اجتماع اللجنة البارالمبية اللاذقية.. ضبط مستودع من بقايا النظام البائد لتعليب حبوب الكبتاغون ضمن ألعاب الأطفال والأثاث تخريج الدفعة الأولى من دورة أمن المطارات بدمشق بالتعاون مع كلية الملكة نور الأردنية فعالية في دير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور لقطات من معرض دمشق الدولي بدورته الـ 63 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حديقة الأموييندمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار دولي إصابة ثلاث ناقلات نفط بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز 8 صور حيث تحتضن الطبيعة عشّاقها.. حديقة الأمويين بدمشق تنبض ببراءة الطفولة مجلس الشعباقتصاد سوريا لجنة القوانين المالية تنهي مناقشة مشروع قانون معالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية