شركة ايرباص ترصد مشكلة في الجودة تؤثر على طائرات إيه320

باريس-سانا

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم رصد “مشكلة في الجودة” تؤثر على طائرات إيه320 مؤكدة “احتواء” المشكلة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الشركة قولها: إن “إيرباص تؤكد رصدها مشكلة في الجودة لدى أحد الموردين تؤثر على عدد محدود من الألواح المعدنية لطائرة إيه320”.

وأضافت: إن “الشركة تتبنى نهجاً متحفظاً، وتفحص جميع الطائرات التي يحتمل أن تكون قد تأثرت، علماً أن جزءاً منها فقط سيتطلب مزيداً من الإجراءات”.

وتابعت: “تم تحديد مصدر المشكلة واحتواؤها، وجميع الألواح الجديدة المنتجة مطابقة لكل المواصفات”.

وانخفضت أسهم إيرباص في وقت سابق اليوم بأكثر من 10% في بورصة باريس، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة أدت إلى تأخير تسليم عدد من طائراتها.

وشهدت حركة الطيران العالمية اضطراباً واسعاً بعد أن اضطرت شركات طيران إلى إيقاف آلاف الطائرات من طراز “إيرباص” عن الخدمة إثر خلل برمجي يُعتقد أنه مرتبط بحادث فقدان مفاجئ للارتفاع في إحدى الرحلات مؤخراً، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً.