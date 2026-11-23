واشنطن-سانا

طوّر مهندسون في جامعة جنوب كاليفورنيا خاتماً ذكياً يعتمد على الأشعة تحت الحمراء القريبة لرصد نشاط الغدد العرقية تحت الجلد، ومراقبة مؤشرات التوتر النفسي بصورة مستمرة، دون الحاجة إلى ملامسة أقطاب كهربائية أو إجراء اختبارات منفصلة.

وذكر موقع “Digital Trends” التقني، في تقرير نشره أمس الأحد، أن الابتكار يعتمد على تحليل التغيرات الدقيقة في نشاط الغدد العرقية باستخدام الضوء، ما يتيح متابعة مستويات التوتر خلال الأنشطة اليومية، دون الحاجة إلى اتخاذ وضعية معينة أو إجراء خطوات إضافية.

وقاد فريق البحث الأستاذ المساعد ياسر خان، حيث طور خاتماً يعتمد على نظام استشعار بصري مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لرصد التغيرات المرتبطة بنشاط الغدد العرقية تحت الجلد، ونُشرت تفاصيل الدراسة على الموقع الإلكتروني لمختبر ياسر خان في جامعة جنوب كاليفورنيا، كما نُشرت نتائجها في دورية “Science Advances” العلمية مؤخراً.

ويستخدم الخاتم مصباحين من نوع LED يعملان بالأشعة تحت الحمراء القريبة، أحدهما بطول موجي يبلغ 960 نانومتراً لرصد التغيرات في محتوى الماء المرتبطة بالتعرق، والآخر بطول موجي يبلغ 1250 نانومتراً يعمل مرجعاً للمقارنة، وأطلق الباحثون على هذه التقنية اسم “النشاط البصري الجلدي”.

وأظهرت تجارب أولية شملت ستة مشاركين قدرة الخاتم على التمييز بين التوتر والاسترخاء بدقة بلغت 92.3 بالمئة، مقارنة بـ77.95 بالمئة لمستشعر تقليدي يعتمد على قياس النشاط الكهربائي للجلد، فيما بلغت دقته 100 بالمئة عند التمييز بين أربعة ظروف هي الاسترخاء والحركة البدنية والتعرق الناتج عن الحرارة والتوتر النفسي، مقابل 74.58 بالمئة للمستشعر التقليدي.

وفي اختبار استمر 12 ساعة بمشاركة شخصين، حافظ الخاتم على دقة بلغت 79.55 بالمئة في التمييز بين التوتر والاسترخاء، مقابل 57.35 بالمئة للمستشعر التقليدي، ما يشير إلى إمكانية تحسين أداء مراقبة التوتر خلال الاستخدام المطول، رغم محدودية عدد المشاركين في الاختبارات.

ويحلل الخاتم البيانات الحيوية باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي يعمل داخل الجهاز نفسه، دون إرسال البيانات الخام إلى الهاتف أو خوادم خارجية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الخصوصية وتقليل زمن معالجة البيانات، إذ انخفض زمن التحليل من 9.9 ثوانٍ إلى نحو 33 مللي ثانية، كما ارتفع عمر البطارية خلال التشغيل المستمر من 4.2 إلى 6 ساعات.

ولا يقتصر النظام على مراقبة نشاط الغدد العرقية، بل يتيح قياس معدل ضربات القلب وتباينه، ويضم مستشعراً لدرجة الحرارة ومقياساً للتسارع للمساعدة في التمييز بين التعرق الناتج عن التوتر والتعرق المرتبط بالحركة أو الحرارة.

ويخطط الباحثون لإجراء دراسة متابعة على مدى عام بمشاركة 40 شخصاً في بيئة عمل مكتبية، بهدف تقييم أداء التقنية على نطاق أوسع، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتعرق الشديد ومصادر

التوتر المختلفة، فيما دخل الابتكار مرحلة إجراءات الحصول على براءة اختراع، وقد يتيح مستقبلاً تطويره للاستخدام في الخواتم والساعات الذكية واللاصقات الطبية.