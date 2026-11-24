يتولى مخفر الكرين الحراجي غربي الطبقة مراقبة وحماية نحو 14 ألف هكتار من الغطاء النباتي تاريخ النشر: 2026/11/24 12:11 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 12:11 مساءً يتولى مخفر الكرين الحراجي غربي مدينة الطبقة في الرقة مراقبة وحماية نحو 14 ألف هكتار من الغطاء النباتي على ضفتي نهر الفرات، ورصد المخالفات والتعديات على الثروة الحراجية. وزارة التربية تواصل الاستجابة لاحتياجات العملية التعليمية وترفع أعداد المدارس قصر البنات الأثري في الرقة.. حملة تنظيف ومبادرة مجتمعية لإحياء رمزيته مشاهد من لقاء الأهالي بأبنائهم المحررين من سجن الأقطان في الرقة من هم دون 18 عاماً 75 ألف مسافر عبر منفذ تل أبيض الحدودي خلال النصف الأول من العام الجاري تصريح للصحفي “فراس البرجس” الذي كان معتقلاً من قبل تنظيم قسد بعد الإفراج عنه من سجن الأقطان صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الثروة الحيوانيةالرقةالغطاء النباتيمخفر الكرين الحراجيمدينة الطبقة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار دولي تركيا.. مسيّرة “بيرقدار أقنجي” تطلق طوربيداً مضاداً للغواصات لأول مرة منوعات باحثون يابانيون يطورون علاجاً لالتهاب اللثة باستخدام صفار البيض والضوء انفوغراف بعد توقف لأكثر من 14 عاماً.. عادت البوابة الرئيسة لسد الحسكة الجنوبي إلى العمل