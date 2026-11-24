يتولى مخفر الكرين الحراجي غربي مدينة الطبقة في الرقة مراقبة وحماية نحو 14 ألف هكتار من الغطاء النباتي على ضفتي نهر الفرات، ورصد المخالفات والتعديات على الثروة الحراجية.