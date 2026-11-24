دمشق-سانا
يتوجه منتخب سوريا البارالمبي للقوة البدنية إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة العالم، المقررة خلال الفترة من 27 تشرين الثاني الجاري ولغاية 2 كانون الأول المقبل، بمشاركة 45 دولة.
وتضم البعثة رئيسها محمد عيسى، والمدرب الوطني زاريه باليان، والإداري يوسف شروف، إلى جانب ثلاثة من أبرز لاعبي المنتخب، هم نورا بدور، صاحبة الإنجازات الآسيوية والدولية، ورشا الشيخ، صاحبة أبرز إنجاز بارالمبي سوري، وشادي عيسى، الذي حقق إنجازاً آسيوياً في بطولة آسيا الأخيرة بمدينة ناغويا اليابانية.
وتكتسب المشاركة أهمية خاصة لكونها تشكل محطة ضمن مسار التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، وسط طموحات بتحقيق نتائج تعزز حضور رياضة القوة البدنية البارالمبية السورية على الساحة الدولية.