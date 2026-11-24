دمشق-سانا

يتوجه منتخب سوريا البارالمبي للقوة البدنية إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة ‏العالم، المقررة خلال الفترة من 27 تشرين الثاني الجاري ولغاية 2 كانون الأول المقبل، ‏بمشاركة 45 دولة.‏

وتضم البعثة رئيسها محمد عيسى، والمدرب الوطني زاريه باليان، والإداري يوسف ‏شروف، إلى جانب ثلاثة من أبرز لاعبي المنتخب، هم نورا بدور، صاحبة الإنجازات ‏الآسيوية والدولية، ورشا الشيخ، صاحبة أبرز إنجاز بارالمبي سوري، وشادي عيسى، ‏الذي حقق إنجازاً آسيوياً في بطولة آسيا الأخيرة بمدينة ناغويا اليابانية.‏

وتكتسب المشاركة أهمية خاصة لكونها تشكل محطة ضمن مسار التأهل إلى دورة ‏الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، وسط طموحات بتحقيق نتائج تعزز حضور ‏رياضة القوة البدنية البارالمبية السورية على الساحة الدولية.‏