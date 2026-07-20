الصين تتصدر عالمياً في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر

بكين-سانا
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الإثنين، تصدر الصين عالمياً في مجال تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، بما يعكس التوسع المتسارع الذي يشهده قطاع الروبوتات في البلاد.
ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها: إن الصين طورت أكثر من 400 نموذج متكامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر ورباعية الأطراف، استحوذت خلال النصف الأول من عام 2026 على نحو 70 بالمئة من المبيعات العالمية.
ويعكس هذا التقدم التطور المتسارع الذي تحققه الصين في تقنيات الروبوتات، وما تنطوي عليه من إمكانات واعدة في مجالات الخدمات والتفاعل مع الإنسان والتطبيقات الصناعية المختلفة.