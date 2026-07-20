الصين تتصدر عالمياً في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر

بكين-سانا‏

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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الإثنين، تصدر الصين عالمياً في ‏مجال تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، بما يعكس التوسع المتسارع الذي يشهده قطاع الروبوتات في البلاد.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها: إن الصين طورت أكثر من 400 نموذج متكامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر ‏ورباعية الأطراف، استحوذت خلال النصف الأول من عام 2026 على نحو 70 بالمئة من المبيعات العالمية. ‏

ويعكس هذا التقدم التطور المتسارع الذي تحققه الصين في تقنيات الروبوتات، وما تنطوي عليه من إمكانات واعدة في ‏مجالات الخدمات والتفاعل مع الإنسان والتطبيقات الصناعية المختلفة.‏

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