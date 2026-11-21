لندن-سانا



أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الفوضى المنزلية ترتبط بالمشكلات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال، وأن تأثيرها يختلف بين الإخوة داخل الأسرة الواحدة، وفقاً لمستوى الفوضى في المنزل ومدى اختلاف تجربة كل طفل عنها.



وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد التربية في جامعة كوليدج لندن، ونُشرت نتائجها أمس الجمعة في مجلة «Journal of Child Psychology and Psychiatry»، أن الفوضى التي تسود المنزل عموماً ترتبط بزيادة المشكلات السلوكية، مثل التصرفات العدوانية والسلوكيات الصعبة، إلى جانب المشكلات الانفعالية، كما ارتبط اختلاف مستوى الفوضى الذي يعيشه الطفل عن المستوى السائد في أسرته بظهور مشكلات سلوكية لديه، دون وجود ارتباط مماثل بالمشكلات الانفعالية.



وتعني الفوضى المنزلية غياب الانتظام في الحياة اليومية للأسرة، مثل كثرة الضوضاء والعجلة وعدم ثبات المواعيد والأنشطة اليومية، ما يجعل أجواء المنزل أقل هدوءاً واستقراراً.



ولفهم العلاقة بين الفوضى وسلوك الأطفال، درس الباحثون مستويين: الأول الفوضى التي تشمل المنزل والأسرة عموماً، والثاني اختلاف مستوى الفوضى المرتبط بكل طفل مقارنة بالمستوى العام للأسرة.



وتوضح النتائج، أن الإخوة الذين يعيشون في المنزل نفسه قد تختلف استجابتهم لأجوائه، فلا تظهر المشكلات السلوكية والانفعالية لديهم بالدرجة نفسها.



وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توفير أجواء منزلية هادئة ومنتظمة، والاهتمام باحتياجات كل طفل، بدلاً من افتراض أن جميع الأبناء يتأثرون بالظروف الأسرية بالطريقة نفسها.