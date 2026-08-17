دراسة: اضطرابات النوم قد ترتبط بخطر الإصابة بالزهايمر في منتصف العمر

بروكسل-سانا

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لييج البلجيكية أن تكرار الاستيقاظ لفترات قصيرة أثناء الليل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص في منتصف العمر، ولا سيما الذين لديهم استعداد وراثي أعلى للإصابة بالمرض.

وذكر موقع «روسيا اليوم» اليوم الإثنين، أن الباحثين حللوا أنماط النوم لدى أكثر من 500 شخص من الأصحاء، ووجدوا أن المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 50 و69 عاماً، ولديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بالزهايمر، عانوا من استيقاظات جزئية متكررة خلال الليل، في حين لم يظهر الارتباط نفسه لدى المشاركين الأصغر سناً.

وأوضح الباحثون أن هذه الاستيقاظات القصيرة قد لا تؤدي إلى الاستيقاظ الكامل، لكنها يمكن أن تؤثر في انتظام النوم وجودته، وربطوا ذلك بمنطقة صغيرة في جذع الدماغ تعرف باسم «النواة الزرقاء»، تؤدي دوراً في تنظيم النوم واليقظة، وقد تتأثر في مراحل مبكرة بالتغيرات المرتبطة بالزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أن اضطرابات النوم قد تصبح مستقبلاً مؤشراً يساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض قبل ظهور أعراضه، إلى جانب الفحوصات الطبية والوراثية.

وأكدوا أن النتائج لا تثبت أن الاستيقاظ المتكرر يسبب الزهايمر، كما لا يمكن استخدامها حالياً لتشخيص المرض أو التنبؤ بإصابة شخص بعينه، مشددين على الحاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من هذه العلاقة.

ويعد الزهايمر من أكثر الأمراض التنكسية العصبية شيوعاً، ويؤثر تدريجياً في الذاكرة والتفكير والقدرات الإدراكية، فيما قد يسهم الكشف المبكر عن عوامل الخطر في تحسين فرص التدخل والمتابعة مستقبلاً.