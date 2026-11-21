واشنطن-سانا
بالتوازي مع الإعلان عن تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لاختراق إلكتروني، كشفت شبكة “NBC News” اليوم السبت، عن هجوم سيبراني آخر استهدف وزارة الزراعة الأمريكية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الأنظمة الحكومية وإمكانية وصول القراصنة إلى بيانات ومعلومات أكثر حساسية في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على مؤسسات أمريكية حيوية.
وأفادت الشبكة بأن الاختراق طال أحد الأنظمة المستخدمة لإدارة مدفوعات المزارعين، فيما حذر مسؤولون مطلعون من أن الوصول إلى هذا النظام قد يفتح المجال أمام المهاجمين للتسلل إلى قواعد بيانات ومعلومات حكومية أخرى ذات طبيعة أكثر حساسية، في وقت لم تُعرف فيه بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
اختراق بعد أعطال تقنية واسعة
ويأتي الحادث بعد أكثر من أسبوع على سلسلة أعطال تقنية أثارت مخاوف بشأن أمن الأنظمة الرقمية في مؤسسات حكومية وشركات خاصة داخل الولايات المتحدة.
وشملت تلك الأعطال شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” و”آبل” و”ماريوت”، إضافة إلى بنوك أمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الأمن القومي.
ووفق التقارير الرسمية والإعلامية، ارتبطت تلك المشكلات بأخطاء تقنية داخلية ناجمة عن تحديثات أو أعطال برمجية، في حين حذر خبراء من أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يزيد من تحديات الأمن السيبراني، ويعزز الحاجة إلى سد الثغرات الأمنية بشكل مستمر.
وتشهد الولايات المتحدة تزايداً في الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية عالمياً.
وتعد أنظمة البيانات الحكومية، وخاصة تلك المرتبطة بالمعاملات المالية والخدمات الأساسية، من أبرز الأهداف التي تسعى جهات الاختراق إلى استهدافها للحصول على معلومات حساسة أو تعطيل الخدمات.
وكانت شبكة CNN كشفت في وقت سابق اليوم، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تعرض لاختراق ثانٍ في غضون الأشهر القليلة الماضية، استهدف هذه المرة قاعدة بيانات المعلومات الجنائية.