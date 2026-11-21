واشنطن-سانا‏

بالتوازي مع الإعلان عن تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (‏FBI‏) لاختراق ‏إلكتروني، كشفت شبكة “‏NBC News‏” اليوم السبت، عن هجوم سيبراني آخر ‏استهدف وزارة الزراعة الأمريكية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الأنظمة ‏الحكومية وإمكانية وصول القراصنة إلى بيانات ومعلومات أكثر حساسية في ظل ‏تزايد الهجمات الإلكترونية على مؤسسات أمريكية حيوية.‏

وأفادت الشبكة بأن الاختراق طال أحد الأنظمة المستخدمة لإدارة مدفوعات ‏المزارعين، فيما حذر مسؤولون مطلعون من أن الوصول إلى هذا النظام قد يفتح ‏المجال أمام المهاجمين للتسلل إلى قواعد بيانات ومعلومات حكومية أخرى ذات طبيعة ‏أكثر حساسية، في وقت لم تُعرف فيه بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.‏

اختراق بعد أعطال تقنية واسعة

ويأتي الحادث بعد أكثر من أسبوع على سلسلة أعطال تقنية أثارت مخاوف بشأن أمن ‏الأنظمة الرقمية في مؤسسات حكومية وشركات خاصة داخل الولايات المتحدة.‏

وشملت تلك الأعطال شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” و”آبل” و”ماريوت”، إضافة ‏إلى بنوك أمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الأمن القومي. ‏

ووفق التقارير الرسمية والإعلامية، ارتبطت تلك المشكلات بأخطاء تقنية داخلية ‏ناجمة عن تحديثات أو أعطال برمجية، في حين حذر خبراء من أن التطور السريع ‏في تقنيات الذكاء الاصطناعي يزيد من تحديات الأمن السيبراني، ويعزز الحاجة إلى ‏سد الثغرات الأمنية بشكل مستمر.‏

وتشهد الولايات المتحدة تزايداً في الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات ‏الحكومية والبنية التحتية الحيوية، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية عالمياً. ‏

وتعد أنظمة البيانات الحكومية، وخاصة تلك المرتبطة بالمعاملات المالية والخدمات ‏الأساسية، من أبرز الأهداف التي تسعى جهات الاختراق إلى استهدافها للحصول على ‏معلومات حساسة أو تعطيل الخدمات.‏

وكانت شبكة ‏CNN‏ كشفت في وقت سابق اليوم، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (‏FBI‏) ‏تعرض لاختراق ثانٍ في غضون الأشهر القليلة الماضية، استهدف هذه المرة قاعدة ‏بيانات المعلومات الجنائية. ‏