منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تحذر من تزايد الإصابات بالحصبة في أمريكا والمكسيك وبوليفيا تاريخ النشر: 2026/11/21 1:37 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 1:37 مساءً في ظل تفشي الفيروس.. “منظمة الصحة للبلدان الأمريكية” تحذر من تزايد الإصابات بالحصبة في الولايات المتحدة والمكسيك وبوليفيا. افتتاح قسم الرنين المغناطيسي في المستشفى الوطني بدير الزور الولايات المتحدة تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقاتها للأمم المتحدة فتح تحقيق بعد وفاة عدة مشجعين في احتفالات تأهل المكسيك لثمن نهائي كأس العالم الجيش الأمريكي يغرق قارباً يرتبط بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ دراسة أمريكية: دواء قد يمنح أملاً جديداً لمرضى التوحد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المكسيكالولايات المتحدةبوليفيافيروس الحصبةمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية وزير الداخلية يعلن القبض على مُخطط وآمر مجزرة العتيبة المجرم رواد زيدان أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق آخر الأخبار فيديو الطبيب السوري إيهاب رمان.. رحلة نجاح من إدلب إلى ألمانيا انفوغراف وزارة الطاقة تدعو 207 عمال مفصولين بسبب الثورة لمراجعة المواقع المحددة لاستكمال الإجراءات اقتصاد الأرجنتين تطلق حوافز لمشروع الغاز المسال باستثمارات 50 مليار دولار