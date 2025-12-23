دراسة: الإفراط في شرب القهوة يهدد صحة العظام ويزيد خطر الهشاشة

كانبرا-سانا

كشفت دراسة أسترالية استمرت عشر سنوات، أجرتها جامعة فليندرز، عن وجود ارتباط بين الإفراط في تناول القهوة وانخفاض كثافة العظام لدى النساء الأكبر سنًا، ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور، وأظهرت النتائج أن تناول أكثر من خمسة أكواب يومياً ارتبط بانخفاض ملحوظ في كثافة العظام.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Fox News، أوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrients العلمية المتخصصة في التغذية، أن الباحثين تابعوا بيانات نحو 10 آلاف امرأة تزيد أعمارهن على 65 عاماً، مع مراقبة عادات شرب القهوة والشاي، وقياس التغيرات طويلة المدى في كثافة المعادن في العظام، وهو مؤشر أساسي لتقييم خطر الهشاشة.

وأكدت الدراسة أن تناول القهوة باعتدال لا يشكل خطراً يذكر، وأن تأثير الكافيين على امتصاص الكالسيوم محدود لدى من يحصلون على كفايتهم الغذائية.

وتشير الدراسة إلى أن الحد من الإفراط في تناول القهوة واتباع عادات غذائية صحية يمكن أن يسهم في الحفاظ على صحة العظام وتقليل مخاطر الكسور، ولا سيما لدى النساء في الفئات العمرية الأكبر سناً.