شركة صينية تطور مظلة ذكية بشاشة رقمية مدمجة

بكين-سانا

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية “أوبو” عن تطوير مظلة ذكية تجريبية تعد الأولى من نوعها وذلك باحتوائها على شاشة رقمية مدمجة داخل نسيج القماش، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو توسيع استخدامات التقنيات الذكية لتشمل أدوات الحياة اليومية.

وأفاد موقع “ذا فيرج” التقني العالمي بأن المظلة تشتمل على شاشة مدمجة تعرض اتجاهات التنقل والإشعارات، إلى جانب المعلومات المرتبطة بالموقع والبيئة المحيطة بالمستخدم لحظة بلحظة، في مسعى إلى دمج الوظيفة العملية بالتفاعل الرقمي الفوري، وتحويل المظلة التقليدية إلى واجهة ذكية.

ويأتي هذا التطوير ضمن توجه متزايد في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، إذ تتجه الشركات إلى ابتكار أشكال غير تقليدية للأجهزة الذكية، بعيداً عن الهواتف والساعات، عبر إدماج قدرات الاتصال والشاشات في منتجات يومية مختلفة لتعزيز سهولة الاستخدام.

وأوضحت الشركة أن المشروع لا يزال في مرحلة التصميم دون خطط فورية لطرحه تجارياً، لكنه يعكس استمرارها في اختبار طرق جديدة لدمج النظم الرقمية داخل المنتجات المادية.

ويرى مراقبون في القطاع، أن مثل هذه الابتكارات تمهد لمرحلة جديدة من التكنولوجيا الشخصية، تصبح فيها عناصر العرض والاتصال جزءاً مدمجاً من الحياة اليومية، ما يعكس تسارع المنافسة بين الشركات العالمية، ويفتح المجال أمام تجارب مستقبلية في تصميم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء والاستخدام اليومي، دون حصرها في الأجهزة التقليدية.