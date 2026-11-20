وارسو-سانا
أعلنت بولندا اليوم الجمعة سقوط مقذوفات روسية داخل أراضيها، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادثة والتوجه لطلب دعم إضافي من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش ترجيحه سقوط صاروخ كروز روسي من طراز KH-101 داخل الأراضي البولندية، مؤكداً أنه سيطلب دعماً إضافياً من الحلف.
ووصف كاميش الحادثة بأنها “استفزاز روسي آخر”، معتبراً أن وقوعها بعد اجتماع ”تحالف الراغبين” الداعم لأوكرانيا، الذي عُقد أمس الخميس في العاصمة الألمانية برلين، “ليس من قبيل المصادفة”.
وأوضح الجيش البولندي أنه رصد 11 جسماً شكلت تهديداً للمجال الجوي البولندي، اخترق ثلاثة منها المجال الجوي للبلاد.
من جهته قال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: إنه من المرجح أن صاروخاً روسياً عبر إلى داخل بولندا.
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في تدوينة عبر منصة “إكس”، فتح تحقيق في الانتهاك المحتمل للمجال الجوي، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده في وارسو اليوم الجمعة.
وكانت السلطات البولندية أصدرت تنبيهات من الغارات الجوية للمدنيين في المناطق الشرقية، ومنها مدينة لوبلين، وأخلت برج المراقبة الجوية في مطار جيشوف-ياسيونكا، المركز اللوجستي الرئيسي لإيصال المساعدات إلى أوكرانيا.
وشهدت دول تقع على الجناح الشرقي لحلف الناتو توغلات متكررة لطائرات مسيّرة في مجالها الجوي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، ما أسهم في تصاعد التوتر مع الحلف وإثارة مخاوف من اتساع نطاق الحرب.