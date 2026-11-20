وارسو-سانا

أعلنت بولندا اليوم الجمعة سقوط مقذوفات روسية داخل أراضيها، مشيرة إلى فتح ‏تحقيق في الحادثة والتوجه لطلب دعم إضافي من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.‏

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش ‏ترجيحه سقوط صاروخ كروز روسي من طراز ‏KH-101‌‏ داخل الأراضي البولندية، ‏مؤكداً أنه سيطلب دعماً إضافياً من الحلف.‏

ووصف كاميش الحادثة بأنها “استفزاز روسي آخر”، معتبراً أن وقوعها بعد اجتماع ‌‏”تحالف الراغبين” الداعم لأوكرانيا، الذي عُقد أمس الخميس في العاصمة الألمانية ‏برلين، “ليس من قبيل المصادفة”.‏

وأوضح الجيش البولندي أنه رصد 11 جسماً شكلت تهديداً للمجال الجوي البولندي، ‏اخترق ثلاثة منها المجال الجوي للبلاد.‏

من جهته قال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: إنه من المرجح أن صاروخاً ‏روسياً عبر إلى داخل بولندا.‏

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في تدوينة عبر منصة “إكس”، ‏فتح تحقيق في الانتهاك المحتمل للمجال الجوي، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده في ‏وارسو اليوم الجمعة.‏

وكانت السلطات البولندية أصدرت تنبيهات من الغارات الجوية للمدنيين في المناطق ‏الشرقية، ومنها مدينة لوبلين، وأخلت برج المراقبة الجوية في مطار جيشوف-ياسيونكا، ‏المركز اللوجستي الرئيسي لإيصال المساعدات إلى أوكرانيا.‏

وشهدت دول تقع على الجناح الشرقي لحلف الناتو توغلات متكررة لطائرات مسيّرة في ‏مجالها الجوي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، ما أسهم في ‏تصاعد التوتر مع الحلف وإثارة مخاوف من اتساع نطاق الحرب.‏