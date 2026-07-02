الروبوتات والخدمة الذاتية لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة في كوريا الجنوبية

سيئول- سانا
لجأ عدد متزايد من أصحاب المقاهي ومطاعم الأطباق الشعبية، وبعض المتاجر في كوريا الجنوبية إلى نمط جديد من الخدمة يعتمد على الروبوتات وأنظمة الخدمة الذاتية، في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة، وصعوبة تأمين العاملين.
وذكرت وكالة رويترز أن التقديرات تشير إلى وصول عدد المتاجر التي تعتمد هذا النموذج، وغالباً ما تعمل على مدار الساعة، إلى نحو تسعة آلاف متجر في مختلف أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2024، فيما رجحت شركة “سامسونج كارد” المتخصصة بخدمات الدفع الإلكتروني أن يكون عددها قد ارتفع أربعة أمثال بين عامي 2020 و2025.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “لاونج إكس” كيم دونجين، التي تستخدم أذرعاً آلية لتقديم أكواب القهوة الورقية عبر أكشاك تفاعلية: إن أعداد العاملين في تقديم المشروبات ممن هم في أوائل العشرينات تتراجع بشكل حاد.
وتدير الشركة ثمانية مقاهٍ من هذا النوع تعمل على مدار الساعة دون أي موظفين في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية، معظمها في العاصمة سيئول، في حين تستعين بموظفين بشريين لإعداد مشروبات القهوة في أربعة مقاهٍ أخرى.
ويعزو أصحاب هذه المتاجر توسع الاعتماد على الروبوتات والخدمة الذاتية إلى صعوبة العثور على موظفين مناسبين وارتفاع الأجور، ولا سيما في ظل تسارع شيخوخة السكان في كوريا الجنوبية، التي تسجل أحد أدنى معدلات المواليد في العالم، فيما تتوقع الحكومة تراجع عدد السكان من 51.8 مليون نسمة حالياً إلى 36.2 مليوناً بحلول عام 2072.