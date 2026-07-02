الروبوتات والخدمة الذاتية لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة في كوريا الجنوبية

سيئول- سانا‌‎ ‎

لجأ عدد متزايد من أصحاب المقاهي ومطاعم الأطباق الشعبية، وبعض المتاجر في كوريا الجنوبية إلى نمط جديد من الخدمة ‏يعتمد على الروبوتات وأنظمة الخدمة الذاتية، في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة، وصعوبة تأمين العاملين.‏

وذكرت وكالة رويترز أن التقديرات تشير إلى وصول عدد المتاجر التي تعتمد هذا النموذج، وغالباً ما تعمل على مدار ‏الساعة، إلى نحو تسعة آلاف متجر في مختلف أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2024، فيما رجحت شركة “سامسونج كارد” ‏المتخصصة بخدمات الدفع الإلكتروني أن يكون عددها قد ارتفع أربعة أمثال بين عامي 2020 و2025.‏

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “لاونج إكس” كيم دونجين، التي تستخدم أذرعاً آلية لتقديم أكواب القهوة الورقية عبر أكشاك ‏تفاعلية: إن أعداد العاملين في تقديم المشروبات ممن هم في أوائل العشرينات تتراجع بشكل حاد.‏

وتدير الشركة ثمانية مقاهٍ من هذا النوع تعمل على مدار الساعة دون أي موظفين في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية، معظمها ‏في العاصمة سيئول، في حين تستعين بموظفين بشريين لإعداد مشروبات القهوة في أربعة مقاهٍ أخرى.‏

ويعزو أصحاب هذه المتاجر توسع الاعتماد على الروبوتات والخدمة الذاتية إلى صعوبة العثور على موظفين مناسبين ‏وارتفاع الأجور، ولا سيما في ظل تسارع شيخوخة السكان في كوريا الجنوبية، التي تسجل أحد أدنى معدلات المواليد في ‏العالم، فيما تتوقع الحكومة تراجع عدد السكان من 51.8 مليون نسمة حالياً إلى 36.2 مليوناً بحلول عام 2072.‏