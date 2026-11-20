الرقة-سانا
يواجه محصول القطن في الرقة موسماً صعباً، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتراجع الإنتاجية وضعف قنوات التسويق، ما يقلص العائد الاقتصادي للمزارعين، ويضعف قدرتهم على مواصلة زراعته، رغم أهمية هذا المحصول في دعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وتراجعت المساحات المزروعة بالقطن في الرقة خلال الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، متأثرة بارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات وأجور العمال والحراثة، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى تقليص الخدمات الزراعية، وانعكس سلباً على إنتاجية الأراضي وجودة المحصول.
وأوضح معاون مدير زراعة الرقة المهندس جمال فرّاج في تصريح لـ سانا، أن المساحات المزروعة بالقطن بلغت نحو 13 ألفاً و700 هكتار، بإنتاج إجمالي يقدّر بنحو 45 ألف طن، لافتاً إلى افتتاح المؤسسة العامة لحلج الأقطان مركزاً مؤقتاً في المحافظة لاستلام المحصول، على أن تتولى نقل الكميات إلى محالج حلب على نفقتها.
وبيّن فرّاج أن سعر شراء كيلوغرام القطن حُدد بمئة ليرة سورية، منها 20 ليرة دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن تحديد السعر استند إلى دراسة تكاليف مختلف مراحل الزراعة والإنتاج، بدءاً من تحضير الأرض والبذار وتأمين مستلزمات الإنتاج، وصولاً إلى القطاف والتسويق، بالتوازي مع دراسة آليات دعم إضافية لتحسين عائد المزارعين والمساعدة في تغطية تكاليفهم.
تكاليف مرتفعة ومحصول دون التوقعات
وقال المزارع زكريا نجم العبد الله من قرية السواف في تصريح لـ سانا: إن إنتاج القطن جاء بين المتوسط والضعيف مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة نقص الأسمدة واليد العاملة وارتفاع أسعار المازوت، ما دفع المزارعين إلى تقليل مرات حراثة الأراضي، مشيراً إلى ضعف التسويق واضطرارهم إلى بيع المحصول للتجار بأسعار منخفضة، فضلاً عن أن الظروف الجوية والفيضانات زادت صعوبة تصريفه.
من جهته، أوضح المزارع أحمد الموسى أن إنتاج الدونم لم يتجاوز 350 كيلوغراماً، عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمازوت وأجور الحراثة والعمال، ومبيناً أن المزارعين يبيعون محاصيلهم للتجار بأسعار لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج والجهد المبذول، في ظل عدم استلام الجهات الحكومية المحصول منهم مباشرة.
دعم المستلزمات والتسويق لتحسين عائد المزارعين
وطالب المزارعون بتوفير الأسمدة والمحروقات بأسعار مدعومة، وتأمين مستلزمات الإنتاج في مواعيدها، إلى جانب تفعيل مراكز حكومية لاستلام القطن في المحافظة، ووضع آلية تسويقية واضحة تضمن أسعاراً عادلة تغطي التكاليف وتحقق هامش ربح يساعدهم على الاستمرار في زراعته.
وتعكس هذه المطالب الحاجة إلى دعم متكامل لقطاع القطن في الرقة، لا يقتصر على توفير مستلزمات الزراعة، بل يمتد إلى تنظيم عمليات الاستلام والتسويق، بما يخفف الأعباء عن المزارعين ويحافظ على استمرارية الإنتاج.
وعلى المستوى الوطني، بلغت المساحات المزروعة بالقطن خلال الموسم الزراعي الحالي نحو 32 ألف هكتار، من أصل 50 ألف هكتار مخطط لها، بينما يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 100 ألف طن، وفق وزارة الزراعة.
ويكتسب القطن أهمية استراتيجية لارتباطه بصناعات الغزول والأقمشة والزيوت، وتوفير المواد الأولية للصناعات النسيجية، ما يجعل دعم زراعته خطوة مهمة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتنشيط الصناعات المحلية.