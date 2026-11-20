الرقة-سانا

يواجه محصول القطن في الرقة موسماً صعباً، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات ‏الإنتاج وتراجع الإنتاجية وضعف قنوات التسويق، ما يقلص العائد الاقتصادي ‏للمزارعين، ويضعف قدرتهم على مواصلة زراعته، رغم أهمية هذا المحصول في دعم ‏القطاعين الزراعي والصناعي.‏

وتراجعت المساحات المزروعة بالقطن في الرقة خلال الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين ‌‏10 و15 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، متأثرة بارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات ‏وأجور العمال والحراثة، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى تقليص الخدمات ‏الزراعية، وانعكس سلباً على إنتاجية الأراضي وجودة المحصول.‏

وأوضح معاون مدير زراعة الرقة المهندس جمال فرّاج في تصريح لـ سانا، أن ‏المساحات المزروعة بالقطن بلغت نحو 13 ألفاً و700 هكتار، بإنتاج إجمالي يقدّر ‏بنحو 45 ألف طن، لافتاً إلى افتتاح المؤسسة العامة لحلج الأقطان مركزاً مؤقتاً في ‏المحافظة لاستلام المحصول، على أن تتولى نقل الكميات إلى محالج حلب على ‏نفقتها.‏

وبيّن فرّاج أن سعر شراء كيلوغرام القطن حُدد بمئة ليرة سورية، منها 20 ليرة دعم ‏من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن تحديد السعر استند إلى دراسة تكاليف ‏مختلف مراحل الزراعة والإنتاج، بدءاً من تحضير الأرض والبذار وتأمين مستلزمات ‏الإنتاج، وصولاً إلى القطاف والتسويق، بالتوازي مع دراسة آليات دعم إضافية لتحسين ‏عائد المزارعين والمساعدة في تغطية تكاليفهم.‏

تكاليف مرتفعة ومحصول دون التوقعات

وقال المزارع زكريا نجم العبد الله من قرية السواف في تصريح لـ سانا: إن إنتاج ‏القطن جاء بين المتوسط والضعيف مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة نقص الأسمدة ‏واليد العاملة وارتفاع أسعار المازوت، ما دفع المزارعين إلى تقليل مرات حراثة ‏الأراضي، مشيراً إلى ضعف التسويق واضطرارهم إلى بيع المحصول للتجار بأسعار ‏منخفضة، فضلاً عن أن الظروف الجوية والفيضانات زادت صعوبة تصريفه.‏

من جهته، أوضح المزارع أحمد الموسى أن إنتاج الدونم لم يتجاوز 350 كيلوغراماً، ‏عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمازوت وأجور الحراثة والعمال، ومبيناً أن ‏المزارعين يبيعون محاصيلهم للتجار بأسعار لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج والجهد ‏المبذول، في ظل عدم استلام الجهات الحكومية المحصول منهم مباشرة.‏

دعم المستلزمات والتسويق لتحسين عائد المزارعين

وطالب المزارعون بتوفير الأسمدة والمحروقات بأسعار مدعومة، وتأمين مستلزمات ‏الإنتاج في مواعيدها، إلى جانب تفعيل مراكز حكومية لاستلام القطن في المحافظة، ‏ووضع آلية تسويقية واضحة تضمن أسعاراً عادلة تغطي التكاليف وتحقق هامش ربح ‏يساعدهم على الاستمرار في زراعته.‏

وتعكس هذه المطالب الحاجة إلى دعم متكامل لقطاع القطن في الرقة، لا يقتصر ‏على توفير مستلزمات الزراعة، بل يمتد إلى تنظيم عمليات الاستلام والتسويق، بما ‏يخفف الأعباء عن المزارعين ويحافظ على استمرارية الإنتاج.‏

وعلى المستوى الوطني، بلغت المساحات المزروعة بالقطن خلال الموسم الزراعي ‏الحالي نحو 32 ألف هكتار، من أصل 50 ألف هكتار مخطط لها، بينما يُتوقع أن ‏يصل الإنتاج إلى نحو 100 ألف طن، وفق وزارة الزراعة.‏

ويكتسب القطن أهمية استراتيجية لارتباطه بصناعات الغزول والأقمشة والزيوت، ‏وتوفير المواد الأولية للصناعات النسيجية، ما يجعل دعم زراعته خطوة مهمة للحفاظ ‏على الإنتاج الزراعي وتنشيط الصناعات المحلية.‏