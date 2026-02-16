دراسة أمريكية تحذر من مواد كيميائية خطرة في وصلات الشعر

واشنطن-سانا

حذر علماء من أن بعض وصلات الشعر النسائية الشائعة قد تحتوي على مواد كيميائية خطرة ترتبط بأمراض عدة، من بينها السرطان، والاضطرابات الهرمونية ومشكلات النمو.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن باحثين من معهد «سيلنت سبرينغ» في ولاية ماساتشوستس الأمريكية فحصوا 43 منتجاً من وصلات الشعر تُباع عبر الإنترنت، ليكتشفوا احتواءها على عشرات المركبات الكيميائية، بينها مثبطات لهب، وفثالات، ومبيدات حشرية، ورباعي كلورو الإيثان، ومركبات القصدير العضوية.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض هذه المواد ارتبط في أبحاث سابقة بالإصابة بالسرطان، والتأثير في الجهاز المناعي والخلل الهرموني، إضافة إلى أضرار محتملة على الكبد والجهاز العصبي.

وقالت الباحثة الرئيسية إليسيا فرانكلين: “إن الشركات نادراً ما تفصح عن المكونات الكيميائية المستخدمة، ما يحد من قدرة المستهلكين على تقييم المخاطر المحتملة”، لافتةً إلى أن هذه المنتجات توضع مباشرةً على فروة الرأس والرقبة، وقد تطلق مركبات في الهواء عند تعريضها للحرارة أثناء التصفيف.

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على هذه المنتجات، ودفع الشركات نحو تطوير بدائل أكثر أماناً، في ظل الانتشار الواسع لوصلات الشعر واستخدامها المتزايد.