واشنطن-سانا
أكد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك اليوم الجمعة، انفتاح سوريا على صفقات استثمارية واسعة النطاق مع كبرى الشركات الأمريكية.
وقال باراك في تدوينة عبر منصة “إكس”: “أفتخر برؤية شيفرون والشركة السورية للبترول تعملان معاً لإطلاق إمكانات سوريا في قطاع الطاقة، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتغذية النمو الاقتصادي”.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن بحث أمس الخميس مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية مستجدات متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والخطوات اللازمة لتحويلها إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في البلوك رقم (1) ضمن المياه الإقليمية السورية.