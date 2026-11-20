واشنطن-سانا ‏

أكد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس ‏باراك اليوم الجمعة، انفتاح سوريا على صفقات استثمارية واسعة النطاق مع كبرى ‏الشركات الأمريكية.‏

وقال باراك في تدوينة عبر منصة “إكس”: “أفتخر برؤية شيفرون والشركة السورية ‏للبترول تعملان معاً لإطلاق إمكانات سوريا في قطاع الطاقة، وإعادة بناء البنية ‏التحتية الحيوية، وتغذية النمو الاقتصادي”.‏

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن بحث أمس الخميس ‏مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية ‏مستجدات متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين ‏الجانبين، والخطوات اللازمة لتحويلها إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط ‏والغاز في ‏البلوك رقم (1) ضمن المياه الإقليمية السورية.