المشي في المدن قد يحمي أدمغة كبار السن من الخرف

كانبيرا-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن العيش في مدن يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام، قد يسهم في حماية أدمغة كبار السن، وتقليل خطر الإصابة بالخرف، إذ تساعد الأنشطة اليومية البسيطة مثل عبور الطرق والتنقل بين الشوارع على تنشيط الذاكرة، وتعزيز القدرات المكانية المرتبطة بالتوجيه واتخاذ القرار.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أوضحت دراسة نشرت في المجلة العلمية البريطانية “نيتشر سيتيز”، وأعدّتها عالمة الأعصاب البروفيسورة “جوفينا بوديل”، بالتعاون مع فريق من الجامعة الكاثوليكية الأسترالية، أن البيئات التي تتطلب استخدام مهارات الملاحة والتخطيط المكاني تسهم في تنشيط مناطق مهمة في الدماغ.

وشملت الدراسة أكثر من 500 شخص، تراوحت أعمارهم بين 70 و90 عاماً، وتمت متابعتهم على مدى ست سنوات.

وأظهرت النتائج أن المشي لدى كبار السن في أحياء يسهل المشي فيها يعزز الذاكرة المكانية والقدرة على التوجيه، حيث تحفز القرارات المكانية اليومية مثل اختيار الطريق وعبور التقاطعات صحة الدماغ.

وكشفت نتائج أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين يعتمدون كثيراً على الذاكرة المكانية في تنقلاتهم، مثل سائقي سيارات الأجرة قبل انتشار الخرائط الرقمية، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، ما يعزز أهمية تصميم مدن وأحياء تشجع على المشي لدعم الصحة البدنية، والقدرات المعرفية في مراحل العمر المتقدمة.