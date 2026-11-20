بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. محافظ ريف دمشق عامر الشيخ يلتقي مجموعة من أطفال المحافظة تاريخ النشر: 2026/11/20 12:25 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 12:25 مساءً قائمة الصور 1/6 فعالية لرفع علم الجمهورية العربية السورية على دوار السلامة في دير الزور أجواء ماطرة تشهدها مدينة طرطوس جراء الأحوال الجوية السائدة القائد أحمد الشرع يلتقي عدداً من رجال الأعمال في مدينة دمشق احتفالات أهالي حي الميدان بدمشق بذكرى التحرير بعد أداء صلاة الفجر مشاهد جوية لمدينة حمص صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم العالمي للطفلعامر الشيخمحافظ ريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار 6 صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. محافظ ريف دمشق عامر الشيخ يلتقي مجموعة من أطفال المحافظة سوريا والعالمسياسة باراك: سوريا منفتحة على استثمارات واسعة النطاق مع كبرى الشركات الأمريكية دولي الحرب الروسية الأوكرانية.. قتلى وأضرار بالبنى التحتية في عمق البلدين