واشنطن-سانا

تعمل شركة مايكروسوفت على تعزيز الحماية الأمنية في نظام Windows Server 2028، من خلال إعدادات وميزات أمنية تُفعّل تلقائياً في النسخة التجريبية، بهدف الحد من الثغرات الناتجة عن الإعدادات الضعيفة وتقليل الاعتماد على مسؤولي الأنظمة لتفعيل وسائل الحماية يدوياً.

وذكر موقع «Ars Technica» المتخصص في الأخبار والتغطية التحليلية في مجالات التكنولوجيا والعلوم أول أمس، أن التغييرات ظهرت في النسخة التجريبية العامة من النظام، وتشمل تشديد إعدادات الحماية في نسخة Server Core، وتعزيز أمن عمليات تسجيل الدخول والعمليات الحساسة، وتحديث آليات الاتصال المشفر، بالاستناد إلى معايير أمنية تستخدمها جهات حكومية أمريكية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تفضيل بروتوكول Kerberos للمصادقة بدلاً من آليات أقدم مثل NTLM، إلى جانب تعزيز حماية عملية LSASS المسؤولة عن إدارة جوانب حساسة من تسجيل الدخول، وتحسين مراقبة استخدام الأدوات الإدارية ووسائل الاتصال عن بُعد بالخوادم.

كما تشمل التغييرات تحديث آليات تبادل مفاتيح التشفير، من خلال دعم تقنيات تجمع بين أساليب التشفير التقليدية وأخرى مصممة لمواجهة التهديدات المستقبلية المرتبطة بالحوسبة الكمية، فضلاً عن تحسينات في التعامل مع وحدات التخزين السريعة داخل الخوادم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه مايكروسوفت نحو تعزيز الحماية الافتراضية في أنظمة الخوادم، وتقليل المخاطر المرتبطة بإعدادات التشغيل التي قد تترك بعض الأنظمة عرضة للهجمات الإلكترونية.

ولا تزال الميزات الجديدة ضمن مرحلة الاختبار، كما أن بعض إعدادات الحماية ترتبط حالياً بنسخة Server Core، ولا تشمل بالضرورة جميع طرق تثبيت النظام، ما يستدعي مراعاة اختلاف بيئات التشغيل عند تقييم مدى تطبيقها.

وقد تؤثر إعدادات الحماية الأكثر تشدداً في توافق بعض البرامج القديمة التي تعتمد على بروتوكولات أو إعدادات لم تعد مفضلة أمنياً، لذلك يتطلب اعتمادها في بيئات العمل اختباراً مسبقاً للتأكد من توافق التطبيقات والخدمات مع التغييرات الجديدة.