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تقنية دون جراحة ترصد نشاط الدماغ لدى مرضى إصابات دماغية حادة

photo 2026 10 25 17 33 34 1 تقنية دون جراحة ترصد نشاط الدماغ لدى مرضى إصابات دماغية حادة
واجهة تقنية تربط الدماغ بالحاسوب مكّنت بعض المرضى الذين يعانون إصابات دماغية حادة ولا يستجيبون سريرياً من التحكم بتردد نغمة صوتية عبر نشاط الدماغ-NR Times

واشنطن-سانا

طوّر باحثون أمريكيون واجهة تقنية تربط الدماغ بالحاسوب، مكّنت بعض المرضى الذين يعانون إصابات دماغية حادة ولا يستجيبون سريرياً من التحكم بتردد نغمة صوتية عبر نشاط الدماغ، في خطوة قد تمهّد لتطوير وسائل تساعدهم على التواصل مع الأطباء وأفراد أسرهم مستقبلاً.

وذكر موقع «إن آر تايمز» المتخصص في أخبار طب الأعصاب وإعادة التأهيل أمس الأول، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية ونُشرت في مجلة «Brain» العلمية، شملت 41 مريضاً غير مستجيبين سريرياً بعد تعرضهم لإصابات دماغية حادة، وتمكن 13 منهم، أي نحو الثلث، من التحكم بالنغمة الصوتية باستخدام نشاط أدمغتهم وحده.

وأوضح الباحثون أن التقنية تعتمد على أقطاب كهربائية توضع على فروة الرأس لتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ، ثم تحلل برمجيات حاسوبية الإشارات في الوقت الفعلي، وطُلب من المرضى محاولة فتح أيديهم وإغلاقها لتغيير تردد النغمة، فيما قدم النظام تغذية راجعة صوتية تساعدهم على تعلم التحكم بها.

وأشار الباحثون إلى أن بعض المرضى الذين يبدون غير قادرين على الاستجابة قد يحتفظون بدرجة من الوعي، رغم عجزهم عن الحركة أو الكلام، وتُعرف هذه الحالة باسم «الانفصال المعرفي الحركي»، إذ يستطيع الدماغ معالجة الأوامر وفهمها، لكن الإصابة تحول دون تنفيذها عبر الحركة.

ويأمل الفريق البحثي تطوير التقنية لتتيح للمرضى التعبير بصورة مباشرة عن احتياجاتهم، مثل الشعور بالألم أو الجوع، والتواصل مع الأطباء وأفراد أسرهم، ولا تزال هذه الإمكانية بحاجة إلى مزيد من البحث والتطوير، إذ تقتصر النتائج الحالية على إثبات قدرة بعض المرضى على التحكم بنغمة صوتية باستخدام إشارات الدماغ.

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