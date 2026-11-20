واشنطن-سانا
أكدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها تجري تحقيقاً بشأن احتمال تضليل شركة “إنفيديا” المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، الجمهور والمستثمرين حول وصول رقائقها الإلكترونية إلى الصين، رغم القيود الفدرالية المفروضة على تصديرها.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن المدعي العام للولاية روب بونتا قوله في بيان: إن تصرفات شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق تثير تساؤلات جدية، بما في ذلك احتمال تضليل المستثمرين.
وأوضح بونتا أن الشركة تواجه وضعاً معقداً يتجاوز الحدود الوطنية، مشدداً على أن القوانين المنظمة للأوراق المالية تلزم الشركات بعدم تضليل مستثمريها.
شبهات تطال قيادات الشركة
وكان مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، استقال الأسبوع الماضي في أعقاب تقارير زعمت تورطه في علاقة مع امرأة تدعى أليس هوانغ ويشتبه بكونها جاسوسة صينية.
وأليس هوانغ التي لا تربطها صلة قرابة بمؤسس إنفيديا، هي المديرة السابقة لشركة الحوسبة السحابية “ميغاسبيد” التي تتخذ من سنغافورة مقراً، وكانت قد خضعت لتحقيقات من قبل السلطات المحلية في عام 2025 بشأن انتهاكات محتملة لقواعد الرقابة على الصادرات.
تراجع القيمة السوقية
وتراجعت القيمة السوقية لشركة إنفيديا أكثر من تريليون دولار خلال أسبوعين، كما انخفض سعر سهمها أكثر من 3 بالمئة أمس، مواصلاً تراجعه، رغم تجاوز إيرادات الشركة الإجمالية للربع الثالث توقعات المستثمرين.
ورغم أن الولايات لا تملك صلاحيات مباشرة تتعلق بقوانين التصدير الفدرالية، إلا أنها تستطيع مقاضاة الشركات بموجب قوانينها المحلية.
وكانت شركة إنفيديا، أعلنت أول أمس الأربعاء إيقاف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي من جيل “هوبر” إلى الصين، ما يثير شكوكاً حول مستقبل اتفاقية تراخيص خاصة تم التفاوض عليها بين واشنطن وبكين.