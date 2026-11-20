واشنطن-سانا‏

أكدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها تجري تحقيقاً بشأن احتمال تضليل شركة “إنفيديا” ‏المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، الجمهور والمستثمرين حول وصول ‏رقائقها الإلكترونية إلى الصين، رغم القيود الفدرالية المفروضة على تصديرها.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن المدعي العام للولاية روب بونتا قوله في ‏بيان: إن تصرفات شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق تثير تساؤلات جدية، بما في ‏ذلك احتمال تضليل المستثمرين.‏

وأوضح بونتا أن الشركة تواجه وضعاً معقداً يتجاوز الحدود الوطنية، مشدداً على أن ‏القوانين المنظمة للأوراق المالية تلزم الشركات بعدم تضليل مستثمريها.‏

شبهات تطال قيادات الشركة

وكان مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، استقال الأسبوع الماضي في ‏أعقاب تقارير زعمت تورطه في علاقة مع امرأة تدعى أليس هوانغ ويشتبه بكونها ‏جاسوسة صينية.‏

وأليس هوانغ التي لا تربطها صلة قرابة بمؤسس إنفيديا، هي المديرة السابقة لشركة ‏الحوسبة السحابية “ميغاسبيد” التي تتخذ من سنغافورة مقراً، وكانت قد خضعت ‏لتحقيقات من قبل السلطات المحلية في عام 2025 بشأن انتهاكات محتملة لقواعد ‏الرقابة على الصادرات.‏

تراجع القيمة السوقية

وتراجعت القيمة السوقية لشركة إنفيديا أكثر من تريليون دولار خلال أسبوعين، كما ‏انخفض سعر سهمها أكثر من 3 بالمئة أمس، مواصلاً تراجعه، رغم تجاوز إيرادات ‏الشركة الإجمالية للربع الثالث توقعات المستثمرين.‏

ورغم أن الولايات لا تملك صلاحيات مباشرة تتعلق بقوانين التصدير الفدرالية، إلا أنها ‏تستطيع مقاضاة الشركات بموجب قوانينها المحلية.‏

وكانت شركة إنفيديا، أعلنت أول أمس الأربعاء إيقاف ‏شحن رقائق الذكاء ‏الاصطناعي من جيل “هوبر” إلى الصين، ما يثير شكوكاً حول ‏مستقبل اتفاقية ‏تراخيص خاصة تم التفاوض عليها بين واشنطن وبكين.‏