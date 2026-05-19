شركة أمريكية تبتكر قشرة بيضة اصطناعية تمهيداً لإحياء طيور عملاقة منقرضة

نيويورك-سانا

تمكنت شركة تكنولوجيا حيوية من تفقيس فراخ حية داخل قشرة بيضة اصطناعية مصنعة بالكامل بطباعة ثلاثية الأبعاد، بدلاً من البيضة الطبيعية، وذلك في خطوة هندسية جديدة تحاكي عملية التفريخ التقليدية ولكن بوسائل مبتكرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الثلاثاء عن شركة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، المتخصصة في محاولة إحياء الكائنات المنقرضة باستخدام الهندسة الوراثية، نجاحها في تفقيس 26 فرخاً صغيراً داخل النظام الاصطناعي، في خطوة تمهيدية لاستهداف كائنات أكبر حجماً مثل طائر “الموآ” العملاق المنقرض.

ويعتمد النظام على هيكل شبكي مطبوع ثلاثي الأبعاد يحاكي قشرة البيضة، حيث يوضع البيض المخصب داخل حاضنة ويتم ضخ الكالسيوم، مع غشاء يتحكم بدخول الأوكسجين وتصوير لحظي لنمو الأجنة، ورغم نجاح العملية، إلا أن التقنية لا تزال تفتقر إلى الأعضاء المؤقتة المسؤولة عن تغذية الجنين، ما يجعلها “قشرة اصطناعية” وليس “بيضة اصطناعية” كاملة.

وتطمح شركة كولوسال مستقبلاً إلى توسيع نطاق تقنيتها لمحاولة إحياء طائر “الموآ” العملاق المنقرض في نيوزيلندا، والذي يبلغ حجم بيضه 80 ضعف بيضة الدجاجة، غير أن علماء الأحياء يؤكدون أن التحدي الأكبر يبقى في توفير بيئة مناسبة لهذه الكائنات بعد إحيائها.