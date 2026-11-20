واشنطن-سانا‏

طرحت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ‌‏(الناتو) ضمن مباحثات إنهاء الحرب مع روسيا، في تحول لافت في موقف الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أن استبعد هذا الخيار.‏

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أشخاص مطلعين على ‏المفاوضات، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال ‏الأشهر الماضية احتمال منح أوكرانيا عضوية الحلف مقابل تنازلها عن أراضٍ ‏لمصلحة روسيا، مشيرة إلى أن الفكرة طرحت في لقاءات مع مسؤولين أوروبيين ‏وأوكرانيين، وكذلك خلال اجتماعات عقدت في الإمارات الأسبوع الماضي بمشاركة ‏روسية.‏

سيناريوهات لإنهاء الحرب

وحسب الصحيفة، ناقش المفاوضون الأمريكيون سيناريوهين لإنهاء الحرب خلال ‏المحادثات الأخيرة يقضي الأول بتخلي أوكرانيا عن المناطق التي لا تزال تسيطر ‏عليها في إقليم دونباس شرق البلاد مقابل الحصول على عضوية كاملة في الناتو، ‏فيما يتضمن الثاني تجميد القتال عند خطوط المواجهة الحالية، مع إبقاء أجزاء من ‏دونباس تحت السيطرة الأوكرانية، وتوفير ضمانات أمنية لكييف تحميها من أي هجوم ‏روسي مستقبلي موجب معاهدة مع الولايات المتحدة، وربما بمشاركة دول أوروبية.‏

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن المفاوضين يبحثون أفكاراً متعددة، مؤكداً أن ‏أي اتفاق نهائي يتطلب موافقة موسكو وكييف.‏

ترامب: بوتين سئم الحرب

وفي تطور متصل، نقلت الصحيفة عن أشخاص شاركوا في اجتماعات دول داعمة ‏لأوكرانيا في برلين، أمس الخميس، أن ترامب اتصل بكوشنر من على متن الطائرة ‏الرئاسية، وأبلغه أن بوتين “سئم الحرب ومستعد للتوصل إلى تسوية”، وذلك عقب ‏عودته من قمة جمعته بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.‏

مواقف أوروبية متباينة

وعقب اجتماع برلين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مناقشة انضمام ‏أوكرانيا إلى الناتو، معتبراً أن الوقت حان لبحث هذا الخيار، فيما لم تبدِ ألمانيا، الدولة ‏المضيفة للاجتماع، رغبة في المضي قدماً بهذا المسار.‏

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبلغ ‏مساعديه بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف خلال حياته، في موقف يعكس استمرار ‏التحفظات داخل بعض الدول الأعضاء على توسيع الحلف ليشمل كييف.‏

موسكو ترفض عضوية كييف

ولفتت الصحيفة إلى أن أشخاصاً مطلعين على المحادثات أفادوا بأن الجانب الروسي ‏طالب بشكل صريح أن تتخلى أوكرانيا عن أي طموح للانضمام إلى الناتو.‏

وفي وثيقة اطلعت عليها “وول ستريت جورنال”، طالبت موسكو أن تحذف أوكرانيا ‏تطلعاتها للانضمام إلى الناتو من دستورها، كما أصرت على أن يتعهد الحلف بعدم ‏نشر قوات أو معدات عسكرية في أوكرانيا، وأن تتوقف عمليات توريد الأسلحة الغربية ‏إلى كييف.‏

وكانت إدارة ترامب والإدارات الأمريكية السابقة عارضت انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ‏خشية أن يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والدول الغربية، فيما يتطلب أي ‏قرار بتوسيع عضوية الناتو موافقة جميع الدول الأعضاء الـ32.‏

وكانت أبو ظبي استضافت في العاشر من تشرين الأول الجاري، جولة جديدة من ‌‏‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، وذلك في أول لقاء مباشر بين ‏وفدي البلدين منذ شباط ‌‏الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي ‌‏الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما ‏بعد الحرب.‏