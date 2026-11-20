واشنطن-سانا
طرحت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمن مباحثات إنهاء الحرب مع روسيا، في تحول لافت في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أن استبعد هذا الخيار.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أشخاص مطلعين على المفاوضات، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال الأشهر الماضية احتمال منح أوكرانيا عضوية الحلف مقابل تنازلها عن أراضٍ لمصلحة روسيا، مشيرة إلى أن الفكرة طرحت في لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، وكذلك خلال اجتماعات عقدت في الإمارات الأسبوع الماضي بمشاركة روسية.
سيناريوهات لإنهاء الحرب
وحسب الصحيفة، ناقش المفاوضون الأمريكيون سيناريوهين لإنهاء الحرب خلال المحادثات الأخيرة يقضي الأول بتخلي أوكرانيا عن المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في إقليم دونباس شرق البلاد مقابل الحصول على عضوية كاملة في الناتو، فيما يتضمن الثاني تجميد القتال عند خطوط المواجهة الحالية، مع إبقاء أجزاء من دونباس تحت السيطرة الأوكرانية، وتوفير ضمانات أمنية لكييف تحميها من أي هجوم روسي مستقبلي موجب معاهدة مع الولايات المتحدة، وربما بمشاركة دول أوروبية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن المفاوضين يبحثون أفكاراً متعددة، مؤكداً أن أي اتفاق نهائي يتطلب موافقة موسكو وكييف.
ترامب: بوتين سئم الحرب
وفي تطور متصل، نقلت الصحيفة عن أشخاص شاركوا في اجتماعات دول داعمة لأوكرانيا في برلين، أمس الخميس، أن ترامب اتصل بكوشنر من على متن الطائرة الرئاسية، وأبلغه أن بوتين “سئم الحرب ومستعد للتوصل إلى تسوية”، وذلك عقب عودته من قمة جمعته بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.
مواقف أوروبية متباينة
وعقب اجتماع برلين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، معتبراً أن الوقت حان لبحث هذا الخيار، فيما لم تبدِ ألمانيا، الدولة المضيفة للاجتماع، رغبة في المضي قدماً بهذا المسار.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبلغ مساعديه بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف خلال حياته، في موقف يعكس استمرار التحفظات داخل بعض الدول الأعضاء على توسيع الحلف ليشمل كييف.
موسكو ترفض عضوية كييف
ولفتت الصحيفة إلى أن أشخاصاً مطلعين على المحادثات أفادوا بأن الجانب الروسي طالب بشكل صريح أن تتخلى أوكرانيا عن أي طموح للانضمام إلى الناتو.
وفي وثيقة اطلعت عليها “وول ستريت جورنال”، طالبت موسكو أن تحذف أوكرانيا تطلعاتها للانضمام إلى الناتو من دستورها، كما أصرت على أن يتعهد الحلف بعدم نشر قوات أو معدات عسكرية في أوكرانيا، وأن تتوقف عمليات توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.
وكانت إدارة ترامب والإدارات الأمريكية السابقة عارضت انضمام أوكرانيا إلى الحلف، خشية أن يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والدول الغربية، فيما يتطلب أي قرار بتوسيع عضوية الناتو موافقة جميع الدول الأعضاء الـ32.
وكانت أبو ظبي استضافت في العاشر من تشرين الأول الجاري، جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، وذلك في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.