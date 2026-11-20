الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا تنفذ مشروع تجهيز 6 آبار جديدة تاريخ النشر: 2026/11/20 10:18 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/20 10:18 صباحًا الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا تنفذ مشروع تجهيز 6 آبار جديدة لتعزيز الأمن المائي وتحسين واقع الخدمات في مدينة نوى بمحافظة درعا 25 ألف زائر و17 ألف كتاب مباع.. ختام النسخة الرابعة من معرض إدلب للكتاب 2026 قافلة عودة جديدة تغادر مخيمات إدلب متجهة إلى مناطقها الأصلية إدانات عربية لاستهداف سيارة مدنية في بيت جن بمسيّرة إسرائيلية أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة إعادة تأهيل مركز ببّيلا الصحي في ريف دمشق بالتعاون بين مديرية صحة دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعاتعزيز الأمن المائي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الرئيس الشرع يبحث مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل دعم التعافي وإعادة الإعمار آخر الأخبار منوعات هل تسهم زيادة حجم عضلات البطن في الحد من آلام أسفل الظهر؟ فيديو إزالة الأنقاض في حي العجمي بحرستا تفتح الطريق أمام عودة الأهالي منوعات علماء يرصدون انزلاق نجم داخل غلاف نجم آخر في ظاهرة فلكية نادرة