رصد صغير من أندر أنواع الحيتان في العالم قبالة السواحل الكندية

أوتاوا-سانا

رصد باحثون كنديون مولوداً جديداً من حيتان شمال الأطلسي الصائبة، قبالة سواحل مقاطعة كيبيك، في اكتشاف يعزز الآمال بالحفاظ على هذا النوع البحري المهدد بالانقراض، بعد أن تعذر رصده خلال عمليات المسح الشتوية السابقة.

وذكر موقع «فيز دوت أورغ» الأمريكي المتخصص بالأخبار العلمية والتكنولوجية أمس السبت، أن باحثين من مركز دراسة الحيتان في جزيرة مينغان التقطوا صوراً للحوت الصغير قبالة جزيرة أنتيكوستي في أيلول الماضي، فيما أكد علماء من مركز أندرسون كابوت للحياة المحيطية التابع لحوض أسماك نيو إنجلاند في مدينة بوسطن الأمريكية، بعد تحليل البيانات، أنه مولود حديث، ما رفع عدد مواليد هذا النوع خلال الموسم الأخير إلى 24 حوتاً، وهو أعلى عدد يُسجل منذ عام 2009.

وأوضح العلماء أن رصد الحوت الصغير برفقة أمه يمثل مؤشراً مشجعاً لجهود حماية هذا النوع، الذي لا يتجاوز إجمالي أعداده نحو 380 حوتاً في العالم، ويواجه مخاطر متزايدة جراء اصطدامه بالسفن التجارية وتشابكه في معدات الصيد.

وتراجعت أعداد حيتان شمال الأطلسي الصائبة بنسبة 25 بالمئة بين عامي 2010 و2020، نتيجة عوامل عدة، من بينها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، الأمر الذي يجعل ولادة أفراد جديدة مهمة لدعم بقاء هذا النوع وتعزيز فرص تعافيه.

وتسلط هذه المشاهدة الضوء على أهمية جهود الرصد والحماية البحرية، ولا سيما للأنواع التي تواجه خطر الانقراض نتيجة التحديات البيئية والأنشطة البشرية.