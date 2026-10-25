سائق أمريكي في السادسة والثمانين يسجل رقمين قياسيين في سباقات السرعة

واشنطن-سانا

سجّل السائق الأمريكي غاري ماترانغا، البالغ من العمر 86 عاماً، رقمين قياسيين في فئتين من سباقات السرعة، بعد أن تجاوز بسيارته المعدلة سرعة 300 ميل في الساعة، أي نحو 483 كيلومتراً في الساعة، في إنجاز يعكس خبرته الطويلة في هذا المجال.

ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أول أمس، أن ماترانغا حقق سرعة بلغت نحو 308 أميال في الساعة في فئة سيارات السباق العاملة بالبنزين، قبل أن يسجل نحو 310 أميال في الساعة في فئة تستخدم أنواعاً أخرى من الوقود، متجاوزاً رقماً سابقاً بلغ 305 أميال في الساعة، وظل صامداً نحو ثماني سنوات.

وأوضح أن السائق استخدم سيارة «بليموث باراكودا» معدلة من طراز عام 1966، مزودة بمحرك «هيمي» بشاحنين توربينيين، تتجاوز قوته 2400 حصان، ويتطلب التحكم بالسيارة عند هذه السرعات تركيزاً كبيراً، إذ تستمر المركبة في الاهتزاز والانحراف، ما يستدعي من السائق إجراء تصحيحات مستمرة للحفاظ على مسارها.

وتُعد بحيرة بونفيل الملحية في ولاية يوتا الأمريكية من أبرز المواقع العالمية لاختبارات السرعة وتحطيم الأرقام القياسية، بفضل مساحاتها الملحية الواسعة والمستوية التي تستقطب متسابقين من مختلف المناطق، فيما يخطط ماترانغا وفريقه لمواصلة تطوير السيارة والاستعداد لمحاولات تسجيل سرعات أعلى مستقبلاً.