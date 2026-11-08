كيف يساعد النشاط البدني الأطفال المصابين بفقر الدم المنجلي؟

لندن-سانا

أظهرت دراسة بريطانية أن ممارسة النشاط البدني المعتدل ترتبط بتحسن جودة الحياة لدى الأطفال المصابين بفقر الدم المنجلي، مشيرةً إلى دور انخفاض نوبات الألم الحادة وأيام الغياب عن المدرسة في تعزيز صحتهم وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية.

ووفقاً للدراسة المنشورة أمس السبت في مجلة «Quality of Life Research» العلمية، شملت الأبحاث 106 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، و96 مراهقاً بين 13 و18 عاماً، جميعهم مصابون بفقر الدم المنجلي، حيث قيّم الباحثون مستوى نشاطهم البدني وجودة حياتهم من خلال استبيانات أجاب عنها الأطفال وأولياء أمورهم.

وأظهرت النتائج ارتباط ممارسة التمارين المعتدلة، مثل المشي السريع وركوب الدراجة والسباحة الخفيفة، بتحسن جودة الحياة لدى الأطفال، فيما ارتبط انخفاض عدد نوبات الألم الحادة وتراجع أيام الغياب المدرسي بتحسنها لدى المراهقين.

وبيّنت الدراسة أن أولياء الأمور يميلون إلى تقييم جودة حياة أطفالهم بمستوى أقل قليلاً من تقييم الأطفال لأنفسهم، رغم وجود توافق عام بين الطرفين بشأن مستوى النشاط البدني وممارسة التمارين.

وأشارت النتائج إلى أهمية تشجيع الأطفال المصابين بالمرض على ممارسة النشاط البدني المعتدل، مع مراعاة حالتهم الصحية وتوفير فترات كافية للراحة والحرص على شرب الماء، بالتوازي مع تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة والكوادر الطبية، للحد من نوبات الألم وتقليل الغياب المدرسي.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية النشاط البدني والاندماج في الحياة المدرسية والاجتماعية بوصفهما جانبين من جوانب رعاية الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، مع ضرورة تحديد نوع التمارين وشدتها بالتشاور مع الفريق الطبي المختص.

وفقر الدم المنجلي مرض وراثي يصيب خلايا الدم الحمراء، فيغير شكلها من الدائري الطبيعي إلى شكل يشبه المنجل، ما يعيق تدفقها عبر الأوعية الدموية، وقد يسبب نوبات ألم حادة ومضاعفات صحية مختلفة.