تقنية جديدة تحول الأحجار الطبيعية إلى مواد مضيئة للاستخدامات الصناعية

موسكو-سانا

طوّر علماء من جامعة تومسك التقنية الروسية تقنية جديدة لإنتاج مواد مضيئة عالية السطوع باستخدام خامات طبيعية مثل الرخام والطباشير والحجر الجيري والدولوميت، ما قد يسهم في خفض تكاليف تصنيع المواد المستخدمة في تطبيقات الإضاءة وعلامات السلامة.

وذكر موقع Science.mail.ru العلمي اليوم الخميس نقلاً عن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، أن الباحثين تمكنوا من إنتاج مواد مضيئة باللون الأحمر اعتماداً على خامات طبيعية بدلاً من العناصر الكيميائية النادرة والمكلفة، وذلك ضمن دراسة نشرت في مجلة Ceramics International العلمية.

وأوضح الباحثون أن التقنية تعتمد على استخدام الخامات الطبيعية مصدراً للكالسيوم، مع إضافة أكسيد المنغنيز وحمض البوريك لتحفيز خاصية التوهج، حيث ظهرت العينات على شكل مسحوق بني في الإضاءة العادية، لكنها أصدرت توهجاً أحمر ساطعاً عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية بطول موجي يبلغ نحو 654 نانومتراً.

وبيّن البروفيسور أندريه موستوفشيكوف من جامعة تومسك التقنية أن بساطة التقنية وإمكانية التحكم بشدة التوهج ولونه عبر دراسة الشوائب الموجودة في الخامات الطبيعية تعد من أبرز مزاياها، مشيراً إلى أن الرخام حقق أفضل النتائج بسبب تجانسه واحتوائه على المغنيسيوم الذي يعزز شدة الإضاءة.

ويسهم هذا الابتكار مستقبلاً في إنتاج لافتات السلامة والمؤشرات الضوئية وأنظمة إضاءة الطوارئ بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، بما يدعم استخدامها في المجالات الصناعية والعامة.