دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من ‏مجموعة العربية للطيران الإماراتية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة عادل آل ‏علي، آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال النقل ‏الجوي.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول سبل تطوير ‏التعاون في قطاع الطيران المدني، واستعراض فرص توسيع عمليات الشركة في ‏سوريا، إلى جانب بحث آفاق الشراكة المستقبلية، بما يسهم في تنشيط حركة النقل ‏الجوي وتوسيع خيارات السفر وتعزيز الربط الجوي.‏

وحضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة مازن العقاد، وعدد من مديري الإدارات ‏المعنية في الهيئة، والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا التابعة للمجموعة فاضل آل ‏مندني، ومدير منطقة بلاد الشام والعراق سعيد فهد، ورئيس الشؤون القانونية ‏للمجموعة أسامة رميح.‏

وكان مطار دمشق الدولي استقبل في شهر تموز من عام 2025 ‌‏الماضي، أولى ‏رحلات ‏شركة العربية للطيران الإماراتية القادمة ‌‏من مطار الشارقة الدولي، ضمن ‏خطوة تعزز ‏حركة الملاحة ‌‏الجوية بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.‏