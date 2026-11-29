دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من مجموعة العربية للطيران الإماراتية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة عادل آل علي، آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال النقل الجوي.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول سبل تطوير التعاون في قطاع الطيران المدني، واستعراض فرص توسيع عمليات الشركة في سوريا، إلى جانب بحث آفاق الشراكة المستقبلية، بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي وتوسيع خيارات السفر وتعزيز الربط الجوي.
وحضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة مازن العقاد، وعدد من مديري الإدارات المعنية في الهيئة، والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا التابعة للمجموعة فاضل آل مندني، ومدير منطقة بلاد الشام والعراق سعيد فهد، ورئيس الشؤون القانونية للمجموعة أسامة رميح.
وكان مطار دمشق الدولي استقبل في شهر تموز من عام 2025 الماضي، أولى رحلات شركة العربية للطيران الإماراتية القادمة من مطار الشارقة الدولي، ضمن خطوة تعزز حركة الملاحة الجوية بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.