اكتشاف علمي جديد.. الطحال يتفوق على نخاع العظم في إنتاج المناعة

برلين-سانا

كشفت دراسة حديثة أن الطحال ليس مجرد عضو مساعد أو مخزن لخلايا الدم، بل يمكنه إنتاج خلايا مناعية غير ناضجة لكنها أسرع وأكثر كفاءة وفعالية في مكافحة العدوى من تلك التي ينتجها نخاع العظم، خلال فترات الالتهاب المزمن.

وفقاً لدراسة نشرتها دورية “ساينس إيميونولوجي”، قاد الدكتور كارلوس سيلفيستري رويغ من جامعة مونستر الألمانية فريقاً من الباحثين من مراكز متعددة في ألمانيا شملت مركز الطب التجريبي والسريري للعدوى ومركز هانوفر الطبي وجامعة ميونيخ، إضافة إلى معهد برشلونة للعلوم والتكنولوجيا والمركز الوطني للبحوث القلبية الوعائية في إسبانيا.

وأهم ما كشفت عنه الدراسة، أن الطحال ينتج عدلات غير ناضجة لكنها أكثر كفاءة في مكافحة العدوى من تلك التي ينتجها نخاع العظم.

وأظهرت التجارب على نماذج حيوانية شملت حالات السرطان والالتهاب المزمن والشيخوخة، أن الطحال يبدأ بإنتاج عدلات غير ناضجة يتم إطلاقها إلى مجرى الدم قبل اكتمال نضجها، لكنها تمتلك قدرات محسنة بفضل إشارات الإنترفيرون من النوع الأول.

ووجد الباحثون دلائل مشابهة في عينات بشرية من الطحال، ما يعزز أن هذه الآلية قد تكون جزءاً من الاستجابة المناعية لدى الإنسان.

يشار إلى أن العدلات هي أكثر خلايا الدم البيضاء شيوعاً وتشكل 50-70% منها وأول خط دفاع مناعي، وتتشكل عادة في نخاع العظام، وتعيش يوماً واحداً فقط.

وتفتح هذه الدراسة الباب أمام فهم أعمق لتعديل جودة الخلايا المناعية وليس كميتها فقط، ما قد يساعد في علاج العدوى الشديدة لدى مرضى السرطان أو كبار السن.