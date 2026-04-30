“آبل” تستعد لإطلاق iOS 27 بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحرير الصور

"آبل" تستعد لإطلاق iOS 27 بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحرير الصور

واشنطن-سانا

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث نظامها التشغيلي القادم iOS 27، والذي يُتوقع أن يشكل نقلة نوعية في تجربة المستخدم، ولا سيما في مجال تحرير الصور عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبحسب ما نقله موقع Bloomberg التقني أول أمس، فإن التحديث المرتقب يتضمن أدوات متقدمة تتيح توسيع خلفيات الصور، وتحسين الإضاءة والجودة بشكل تلقائي، إضافة إلى إعادة تأطير الصور بعد التقاطها، بما يمنح المستخدمين إمكانات أوسع في التعديل الإبداعي مقارنة بالأدوات التقليدية.

وحسب التقرير، تشمل الميزات الجديدة أداة “التنظيف” التي تمكّن من إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة، في إطار سعي آبل” لتعزيز تنافسيتها في مواجهة شركات مثل “غوغل” و”سامسونغ”، التي سبقت في تطوير أدوات تحرير تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات إلى أن التحديث قد يتضمن تحسينات إضافية على منظومة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير المساعد الصوتي “سيري”، مع احتمالات دمج تقنيات متقدمة لتعزيز قدراته التفاعلية.

الذكاء الاصطناعي يعزز تنفيذ الأهداف في التنمية والعمل المؤسسي
إنستغرام يطلق ميزة «Your Algorithm» للتحكم المباشر بمقاطع ريلز
غوغل تطوّر خرائطها الذكية لدعم الملاحة سيراً وعلى الدراجات
التطوع ينمي مهارات الشباب ويترجم دورهم بالمشاركة المجتمعية
أوبن إيه آي تطور “تشات جي بي تي” ليصبح أداة عمل ذكية داخل بيئات الشركات
