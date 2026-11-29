كييف-سانا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولين الحكوميين بتكثيف التواصل مع الشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بتقديم الدعم العسكري لبلاده، ولاسيما صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، وتحديد مواعيد وصولها.

وقال زيلينسكي، في تصريحات نشرها اليوم الأحد عبر تلغرام: إنه أجرى اتصالاً تنسيقياً مع المسؤولين المكلفين متابعة ملف الدفاع الجوي والتواصل مع الشركاء، مشيراً إلى تنفيذ بعض الاتفاقيات، بينما لا يزال العمل جارياً لتنفيذ اتفاقيات أخرى، وموجهاً الشكر إلى النرويج على دعمها.

وطلب زيلينسكي من وزارتي الخارجية والدفاع والجهات المعنية تقديم تقرير بحلول مساء اليوم، يتضمن نتائج الاتصالات مع الشركاء بشأن الصواريخ الاعتراضية المتفق عليها، ومواعيد وصولها إلى أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأوكراني إلى استمرار الصعوبات في قطاع الطاقة إثر الضربات الروسية، ولا سيما في دنيبرو ومحيطها، ومقاطعات سومي وتشرنيهيف وأوديسا وخاركيف، إضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً ضرورة تقديم وزارة الطاقة والفرق الإقليمية توضيحات للمواطنين بشأن الإجراءات المتخذة لاستعادة إمدادات الكهرباء والمياه.

وكان زيلينسكي دعا في الـ21 من تشرين الثاني الجاري المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم العسكري والإنساني لبلاده وتعزيز قدرات دفاعها الجوي، عقب هجمات روسية استهدفت مدناً أوكرانية وأسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار مادية واسعة.