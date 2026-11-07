هل يكشف شرح الطالب لطريقة الحل مدى فهمه لمادة الرياضيات؟

نيوزيلندا-سانا

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اختبر باحثون أسلوباً تعليمياً يعتمد على تسجيل الطلاب مقاطع فيديو يشرحون فيها طريقة ‏تفكيرهم أثناء حل المسائل الرياضية، بهدف الكشف عن مدى فهمهم الحقيقي للمادة، إذ قد يتمكن ‏الطالب من الوصول إلى الإجابة الصحيحة في مسألة رياضية، لكنه لا يستطيع دائماً شرح كيف ‏توصل إليها أو لماذا اختار طريقة معينة للحل.‏

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وأظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، ونُشرت أمس الجمعة في مجلة ‌‏«‏International Journal of Research in Undergraduate Mathematics ‎Education‏»، أن تسجيل الطلاب مقاطع فيديو يشرحون فيها البراهين الرياضية وخطوات ‏تفكيرهم أثناء الحل، يساعد على الكشف عن مدى فهمهم للمفاهيم الرياضية وقدرتهم على ‏توظيفها، بدلاً من الاكتفاء بكتابة الإجابة النهائية.‏

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وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين استطاعوا شرح البرهان بصورة أفضل كانوا أكثر قدرة على ‏تقديم براهين جديدة في اختبار لاحق، كما أتاح تقييم الطلاب لشروح زملائهم للباحثين الحصول ‏على معلومات إضافية عن مستوى فهمهم.‏

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وتكمن أهمية هذه الطريقة في أنها تساعد المدرس على معرفة ما إذا كان الطالب يفهم القواعد ‏الرياضية ويعرف متى وكيف يستخدمها، أم أنه يعتمد على حفظ خطوات الحل وتكرارها، كما ‏تمنحه فرصة لاكتشاف مواضع الصعوبة التي قد لا تظهر في الإجابات المكتوبة وحدها.‏