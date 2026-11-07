نيوزيلندا-سانا
اختبر باحثون أسلوباً تعليمياً يعتمد على تسجيل الطلاب مقاطع فيديو يشرحون فيها طريقة تفكيرهم أثناء حل المسائل الرياضية، بهدف الكشف عن مدى فهمهم الحقيقي للمادة، إذ قد يتمكن الطالب من الوصول إلى الإجابة الصحيحة في مسألة رياضية، لكنه لا يستطيع دائماً شرح كيف توصل إليها أو لماذا اختار طريقة معينة للحل.
وأظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، ونُشرت أمس الجمعة في مجلة «International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education»، أن تسجيل الطلاب مقاطع فيديو يشرحون فيها البراهين الرياضية وخطوات تفكيرهم أثناء الحل، يساعد على الكشف عن مدى فهمهم للمفاهيم الرياضية وقدرتهم على توظيفها، بدلاً من الاكتفاء بكتابة الإجابة النهائية.
وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين استطاعوا شرح البرهان بصورة أفضل كانوا أكثر قدرة على تقديم براهين جديدة في اختبار لاحق، كما أتاح تقييم الطلاب لشروح زملائهم للباحثين الحصول على معلومات إضافية عن مستوى فهمهم.
وتكمن أهمية هذه الطريقة في أنها تساعد المدرس على معرفة ما إذا كان الطالب يفهم القواعد الرياضية ويعرف متى وكيف يستخدمها، أم أنه يعتمد على حفظ خطوات الحل وتكرارها، كما تمنحه فرصة لاكتشاف مواضع الصعوبة التي قد لا تظهر في الإجابات المكتوبة وحدها.
هل يكشف شرح الطالب لطريقة الحل مدى فهمه لمادة الرياضيات؟
نيوزيلندا-سانا