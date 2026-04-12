نيويورك-سانا

نجح فريق من العلماء في ابتكار تقنية جديدة لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود عالي الجودة مثل البنزين والديزل، باستخدام الأملاح المنصهرة، وتتيح هذه التقنية إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية بطريقة فعالة واقتصادية، دون الحاجة إلى درجات حرارة مرتفعة أو معدات معقدة.

ووفقاً لصحيفة “الغارديان”، قام كيميائيون من مختبر أوك ريدج الوطني في الولايات المتحدة بإجراء دراسة نشرتها مجلة “الجمعية الكيميائية” الأمريكية، والتي تناولت تقنية جديدة لمعالجة البولي إيثيلين، أحد أكثر أنواع البلاستيك شيوعاً في النفايات المنزلية، وتبدأ العملية عند 200 درجة مئوية فقط، ما يسهم في توفير الطاقة وتقليل التكاليف، مع زيادة بنسبة 60% في إنتاج البنزين.

ومن خلال تقنيات الأشعة السينية وتشتت النيوترونات، اكتشف الباحثون أن ذرات الألومنيوم المشحونة تشكل “مراكز حمضية” تقطع سلاسل البوليمر الطويلة للبلاستيك إلى سلاسل أقصر، وتتحول السلاسل البسيطة إلى بنزين، بينما تنتج السلاسل الأطول وقود الديزل، كما تتميز هذه العملية بعدم حاجتها إلى محفزات معدنية باهظة الثمن أو هيدروجين خارجي، ما يجعلها أكثر اقتصادية من الطرق التقليدية.

وتعد هذه التقنية خطوة مهمة نحو حل مشكلة إعادة تدوير البولي إيثيلين، وتفتح آفاقاً جديدة للصناعة والطاقة المستدامة، ويتوقع العلماء أن يتم تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع في المصانع حول العالم.