الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 16 هدفاً ‏عسكرياً لميليشيا الحوثي في ثلاث محافظات يمنية، وذلك في إطار رد ‏عسكري على محاولات الميليشيا استهداف المدنيين ‏والأعيان المدنية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان ‏نشره ‏عبر منصة إكس: “نفذنا رداً عسكرياً على محاولة ميليشيا الحوثي ‏استهداف المنطقة الغربية في المملكة”، مضيفاً أنه تم تدمير 16 هدفاً ‏عسكرياً بمحافظات صنعاء وصعدة وعمران في اليمن، إضافة إلى تدمير ‏مقر لقيادات الميليشيا المتورطة باستهدافات المدنيين والأعيان المدنية في ‏محافظة صعدة.‏

وكان التحالف أعلن بوقت سابق اليوم، تدمير 24 هدفاً تابعة ‏لميليشيا ‏الحوثي، بينها أهداف في ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار رد عسكري ‏على محاولات استهداف المدنيين ‏والأعيان المدنية.‏