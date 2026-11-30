الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 16 هدفاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في ثلاث محافظات يمنية، وذلك في إطار رد عسكري على محاولات الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة إكس: “نفذنا رداً عسكرياً على محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المنطقة الغربية في المملكة”، مضيفاً أنه تم تدمير 16 هدفاً عسكرياً بمحافظات صنعاء وصعدة وعمران في اليمن، إضافة إلى تدمير مقر لقيادات الميليشيا المتورطة باستهدافات المدنيين والأعيان المدنية في محافظة صعدة.
وكان التحالف أعلن بوقت سابق اليوم، تدمير 24 هدفاً تابعة لميليشيا الحوثي، بينها أهداف في ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار رد عسكري على محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.